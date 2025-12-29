KalenderKategorien

Japan, Exporte j/j (Japan Exports y/y)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Japanischer Zoll (Japan Customs)
Sektor:
Handel
Mittel N/D 3.8%
3.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Indikator der Exporte y/y zeigt die Änderungen der Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Monats im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Informationen über Exporte werden verwendet, um die japanische Außenhandelsaktivität und die Nachfrage nach Waren japanischer Hersteller außerhalb des Landes zu beurteilen.

Aufgrund der Auswirkungen der "Finanzkrise" der Vereinigten Staaten stieß auch Japan auf eine "globale Rezession", die alle 100 Jahre stattfinden soll, und sowohl die Exporte als auch die Importe gingen stark zurück.

Die Hauptprodukte der japanischen Exporte sind Automobile und Autoteile, elektronische Teile wie Halbleiter und Stahl. Die Exporte von "Halbleitern und anderen elektronischen Bauelementen" gehen hauptsächlich in asiatische Länder wie Taiwan, Hongkong und Korea, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und der EU, wo China führend ist. Stahlexporte erfolgen hauptsächlich nach China, Thailand und Korea.

Während in der Vergangenheit auch Elektronikprodukte die Hauptexportgüter waren, wird der Markt heute aufgrund des Rückgangs der technologischen Leistungsfähigkeit von Überseeprodukten dominiert. Animation ist auch als japanische Industrie bekannt, aber da es ein Problem mit dem Gewinnmodell gibt, wird Animation kaum als Wert im Export reflektiert.

Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für die JPY-Kurse als positiv angesehen, während eine unter den Erwartungen liegende Zahl in der Regel als negativ angesehen wird.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Exporte j/j (Japan Exports y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
3.8%
3.6%
Okt 2025
3.6%
-0.8%
4.2%
Sep 2025
4.2%
-1.4%
-0.1%
Aug 2025
-0.1%
-1.2%
-2.6%
Jul 2025
-2.6%
3.4%
-0.5%
Jun 2025
-0.5%
3.4%
-1.7%
Mai 2025
-1.7%
3.4%
2.0%
Apr 2025
2.0%
7.4%
4.0%
Mär 2025
3.9%
6.7%
11.4%
Feb 2025
11.4%
0.1%
7.3%
Jan 2025
7.2%
-1.0%
2.8%
Dez 2024
2.8%
-0.3%
3.8%
Nov 2024
3.8%
0.3%
3.1%
Okt 2024
3.1%
2.6%
-1.7%
Sep 2024
-1.7%
5.8%
5.5%
Aug 2024
5.6%
7.3%
10.2%
Jul 2024
10.3%
8.4%
5.4%
Jun 2024
5.4%
12.6%
13.5%
Mai 2024
13.5%
13.3%
8.3%
Apr 2024
8.3%
14.1%
7.3%
Mär 2024
7.3%
9.9%
7.8%
Feb 2024
7.8%
8.7%
11.9%
Jan 2024
11.9%
9.4%
9.7%
Dez 2023
9.8%
0.0%
-0.2%
Nov 2023
-0.2%
3.0%
1.6%
Okt 2023
1.6%
6.3%
4.3%
Sep 2023
4.3%
-2.1%
-0.8%
Aug 2023
-0.8%
-0.5%
-0.3%
Jul 2023
-0.3%
0.8%
1.5%
Jun 2023
1.5%
-1.3%
0.6%
Mai 2023
0.6%
-0.1%
2.6%
Apr 2023
2.6%
5.1%
4.3%
Mär 2023
4.3%
3.3%
6.5%
Feb 2023
6.5%
-5.7%
3.5%
Jan 2023
3.5%
2.7%
11.5%
Dez 2022
11.5%
12.0%
20.0%
Nov 2022
20.0%
23.9%
25.3%
Okt 2022
25.3%
31.1%
28.9%
Sep 2022
28.9%
20.5%
22.0%
Aug 2022
22.1%
18.2%
19.0%
Jul 2022
19.0%
20.9%
19.3%
Jun 2022
19.4%
14.6%
15.8%
Mai 2022
15.8%
23.5%
12.5%
Apr 2022
12.5%
-3.9%
14.7%
Mär 2022
14.7%
17.4%
19.1%
Feb 2022
19.1%
1.2%
9.6%
Jan 2022
9.6%
27.9%
17.5%
Dez 2021
17.5%
37.2%
20.5%
Nov 2021
20.5%
13.1%
9.4%
Okt 2021
9.4%
1.1%
13.0%
1234
