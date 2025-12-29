Der Indikator der Exporte y/y zeigt die Änderungen der Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Monats im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Informationen über Exporte werden verwendet, um die japanische Außenhandelsaktivität und die Nachfrage nach Waren japanischer Hersteller außerhalb des Landes zu beurteilen.

Aufgrund der Auswirkungen der "Finanzkrise" der Vereinigten Staaten stieß auch Japan auf eine "globale Rezession", die alle 100 Jahre stattfinden soll, und sowohl die Exporte als auch die Importe gingen stark zurück.

Die Hauptprodukte der japanischen Exporte sind Automobile und Autoteile, elektronische Teile wie Halbleiter und Stahl. Die Exporte von "Halbleitern und anderen elektronischen Bauelementen" gehen hauptsächlich in asiatische Länder wie Taiwan, Hongkong und Korea, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und der EU, wo China führend ist. Stahlexporte erfolgen hauptsächlich nach China, Thailand und Korea.

Während in der Vergangenheit auch Elektronikprodukte die Hauptexportgüter waren, wird der Markt heute aufgrund des Rückgangs der technologischen Leistungsfähigkeit von Überseeprodukten dominiert. Animation ist auch als japanische Industrie bekannt, aber da es ein Problem mit dem Gewinnmodell gibt, wird Animation kaum als Wert im Export reflektiert.

Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für die JPY-Kurse als positiv angesehen, während eine unter den Erwartungen liegende Zahl in der Regel als negativ angesehen wird.

Grafik der letzten Werte: