Das Protokoll der geldpolitischen Sitzung der BoJ wird achtmal im Jahr nach den Sitzungen der Regulierungsbehörden veröffentlicht und enthält die Zusammenfassung der finanziellen und wirtschaftlichen Bedingungen im Land sowie die Protokolle der Sitzungen der Mitglieder des Regulierungsrates. Die Veröffentlichung wird in der Regel von Analysten eingehend untersucht, die für die nächste Sitzung Anzeichen einer Straffung/Lockerung der Geldpolitik suchen und ob es eine kontroverse Debatte oder eine einhellige Meinung gibt. Das Protokoll kann sich je nach Inhalt kurzfristig auf den JPY auswirken.

Die Bank of Japan gibt das Protokoll der Sitzung drei Arbeitstage nach ihrer Genehmigung in der nächsten Beschlusssitzung bekannt.