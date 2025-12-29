KalenderKategorien

Japan, Annualisierte Baubeginne (Japan Annualized Housing Starts)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Sektor:
Bau
Niedrig 0.718 M
0.803 M
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.718 M
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die annualizierten Baubeginne zeigen eine Veränderung in der Anzahl der neuen Wohnungsprojekte, die während des Berichtsmonats begonnen haben, auf hochgerechnet auf ein Jahr. Die Daten werden vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Transport und Tourismus veröffentlicht.

Die Daten des Baugewerbes sind auf Monatsbasis schwer zu vergleichen, da die Mengen stark von der Saison und anderen Faktoren abhängen. So steigt das Bauvolumen in Japan nach der Regenzeit und im Sommer an; in kälteren Regionen geht das Bauvolumen im Spätherbst deutlich zurück. Daher werden saisonbereinigte Wohnraumindikatoren, die auf annualisierte Werte umgerechnet werden, als bequemer angesehen, da sie einen effizienten Vergleich zwischen den Perioden ermöglichen.

Vor Baubeginn sollte ein Unternehmen eine Baubeginnanzeige einreichen. Der Indikator wird auf der Grundlage dieser Meldungen erstellt. Die Unternehmen geben das Baugebiet und die geschätzten Kosten an, wodurch sich die Auswirkungen auf andere Arten von Produktionstätigkeiten (z. B. die Herstellung von Baumaterialien) und die Beschäftigung im Baugewerbe beurteilen lassen. Darüber hinaus kann ein Anstieg der Nachfrage nach neuen Häusern zu einer erhöhten Nachfrage nach anderen Produkten führen, die von den Käufern neuer Häuser benötigt werden, wie z. B. neue Möbel, Geräte usw. Im Allgemeinen deutet ein Anstieg der Nachfrage nach neuen Häusern auf das Wachstum der Wohlfahrt der Bevölkerung hin.

Daher könnten sich höhere Werte bei den Baubeginnen positiv auf die Notierungen des japanischen Yen auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Annualisierte Baubeginne (Japan Annualized Housing Starts)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
0.718 M
0.803 M
Okt 2025
0.803 M
0.728 M
Sep 2025
0.728 M
0.711 M
Aug 2025
0.711 M
0.712 M
Jul 2025
0.712 M
0.647 M
Jun 2025
0.647 M
0.529 M
Mai 2025
0.529 M
0.626 M
Apr 2025
0.626 M
1.080 M
Mär 2025
1.080 M
0.805 M
Feb 2025
0.805 M
0.774 M
Jan 2025
0.774 M
0.787 M
Dez 2024
0.787 M
0.775 M
Nov 2024
0.775 M
0.779 M
Okt 2024
0.779 M
0.800 M
Sep 2024
0.800 M
0.777 M
Aug 2024
0.777 M
0.773 M
Jul 2024
0.773 M
0.765 M
Jun 2024
0.765 M
0.813 M
Mai 2024
0.813 M
0.880 M
Apr 2024
0.880 M
0.760 M
Mär 2024
0.760 M
0.795 M
Feb 2024
0.795 M
0.802 M
Jan 2024
0.802 M
0.814 M
Dez 2023
0.814 M
0.775 M
Nov 2023
0.775 M
0.808 M
Okt 2023
0.808 M
0.800 M
Sep 2023
0.800 M
0.812 M
Aug 2023
0.812 M
0.778 M
Jul 2023
0.778 M
0.811 M
Jun 2023
0.811 M
0.862 M
Mai 2023
0.862 M
0.771 M
Apr 2023
0.771 M
0.877 M
Mär 2023
0.877 M
0.859 M
Feb 2023
0.859 M
0.893 M
Jan 2023
0.893 M
0.846 M
Dez 2022
0.846 M
0.838 M
Nov 2022
0.838 M
0.871 M
Okt 2022
0.871 M
0.857 M
Sep 2022
0.857 M
0.903 M
Aug 2022
0.903 M
0.825 M
Jul 2022
0.825 M
0.845 M
Jun 2022
0.845 M
0.828 M
Mai 2022
0.828 M
0.883 M
Apr 2022
0.883 M
0.927 M
Mär 2022
0.927 M
0.872 M
Feb 2022
0.872 M
0.820 M
Jan 2022
0.820 M
0.838 M
Dez 2021
0.838 M
0.848 M
Nov 2021
0.848 M
0.892 M
Okt 2021
0.892 M
0.845 M
