Der offizielle Name von Tankan ist die "Umfrage zur kurzfristigen Wirtschaftsbeobachtung". Es handelt sich um eine statistische Erhebung der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes, das darauf abzielt, die Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen. Sie wird vierteljährlich unter rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land durchgeführt.

Tankan untersucht Punkte während der gesamten Unternehmensaktivitäten, einschließlich der tatsächlichen und prognostizierten Werte von Geschäftsplänen wie Geschäftsbedingungen, wirtschaftliches Umfeld, Umsätze, Einnahmen und Investitionen. Die Berechnung basiert auf einer Umfrage unter führenden Vertretern der Branche, ohne den Finanzsektor. Dies spiegelt die Prognose der Dienstleistungsunternehmen über das Wirtschaftswachstum und die Dynamik des Geschäftsumfeldes für das nächste Quartal wider.

Das Geschäftsumfeld, Angebot und Nachfrage, Aufträge, Beschäftigung, Einkommen, Steuern und Kreditwürdigkeit werden bewertet. Die Strom- und Gaswirtschaft, die Transport- und Telekommunikationsbranche, der Groß- und Einzelhandel, die Bauwirtschaft und das Immobiliengeschäft werden als Nicht-verarbeitendes Gewerbe eingestuft.

Die Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook (Ausblick der nicht-verarbeitenden Großunternehmen), die von der Bank of Japans nationale, kurzfristige Umfrage zur Wirtschaft (Tankan) angekündigt wurde, ist ein Indikator, der den allgemeinen Zustand der japanischen Dienstleistungsbranche bestimmt.

