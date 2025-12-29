KalenderKategorien

Bank von Japan (BoJ), Tankan-Ausblick große Dienstleistungsunternehmen (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Bank of Japan
Sektor:
Geschäft
Niedrig 28
28
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
27
28
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Der offizielle Name von Tankan ist die "Umfrage zur kurzfristigen Wirtschaftsbeobachtung". Es handelt sich um eine statistische Erhebung der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes, das darauf abzielt, die Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen. Sie wird vierteljährlich unter rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land durchgeführt.

Tankan untersucht Punkte während der gesamten Unternehmensaktivitäten, einschließlich der tatsächlichen und prognostizierten Werte von Geschäftsplänen wie Geschäftsbedingungen, wirtschaftliches Umfeld, Umsätze, Einnahmen und Investitionen. Die Berechnung basiert auf einer Umfrage unter führenden Vertretern der Branche, ohne den Finanzsektor. Dies spiegelt die Prognose der Dienstleistungsunternehmen über das Wirtschaftswachstum und die Dynamik des Geschäftsumfeldes für das nächste Quartal wider.

Das Geschäftsumfeld, Angebot und Nachfrage, Aufträge, Beschäftigung, Einkommen, Steuern und Kreditwürdigkeit werden bewertet. Die Strom- und Gaswirtschaft, die Transport- und Telekommunikationsbranche, der Groß- und Einzelhandel, die Bauwirtschaft und das Immobiliengeschäft werden als Nicht-verarbeitendes Gewerbe eingestuft.

Die Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook (Ausblick der nicht-verarbeitenden Großunternehmen), die von der Bank of Japans nationale, kurzfristige Umfrage zur Wirtschaft (Tankan) angekündigt wurde, ist ein Indikator, der den allgemeinen Zustand der japanischen Dienstleistungsbranche bestimmt.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), Tankan-Ausblick große Dienstleistungsunternehmen (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
4 Q 2025
28
28
28
3 Q 2025
28
28
27
2 Q 2025
27
27
28
1 Q 2025
28
28
28
4 Q 2024
28
27
28
3 Q 2024
28
26
27
2 Q 2024
27
28
27
1 Q 2024
27
23
27
4 Q 2023
24
22
21
3 Q 2023
21
23
20
2 Q 2023
20
16
15
1 Q 2023
15
8
11
4 Q 2022
11
12
11
3 Q 2022
11
10
13
2 Q 2022
13
12
7
1 Q 2022
7
19
9
4 Q 2021
8
6
3
3 Q 2021
3
-4
3
2 Q 2021
3
-3
-1
1 Q 2021
-1
-17
-6
4 Q 2020
-6
-14
-11
3 Q 2020
-11
-17
-14
2 Q 2020
-14
-49
-1
1 Q 2020
-1
24
18
4 Q 2019
18
11
15
3 Q 2019
15
17
17
2 Q 2019
17
20
20
1 Q 2019
20
18
20
4 Q 2018
20
23
22
3 Q 2018
22
23
21
2 Q 2018
21
21
20
1 Q 2018
20
20
20
4 Q 2017
20
18
19
3 Q 2017
19
18
18
2 Q 2017
18
15
16
1 Q 2017
16
16
4 Q 2016
16
16
3 Q 2016
16
17
2 Q 2016
17
17
1 Q 2016
17
18
4 Q 2015
18
19
3 Q 2015
19
21
2 Q 2015
21
17
1 Q 2015
17
15
4 Q 2014
15
14
3 Q 2014
14
19
2 Q 2014
19
13
1 Q 2014
13
17
4 Q 2013
17
14
3 Q 2013
14
12
12
