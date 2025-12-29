Der offizielle Name von Tankan ist die "Umfrage zur kurzfristigen Wirtschaftsbeobachtung". Es handelt sich um eine statistische Erhebung der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes, das darauf abzielt, die Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen.

Der BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index zeigt die Stimmung der großen japanischen Unternehmen in Bezug auf das Geschäftsumfeld und die wirtschaftliche Situation. Die Berechnung basiert auf einer Umfrage unter branchenführenden Unternehmen, ohne den Finanzsektor. Die Teilnehmer werden zu Geschäftsumfeld, Angebot und Nachfrage, Aufträgen, Beschäftigung, Einkommen, Steuern und Kreditstatus befragt. Der Index wird bei der Bewertung des Zustands des Dienstleistungssektors verwendet.

Die Bank of Japan hat die Form einer Spezialgesellschaft angenommen und ist zuverlässiger als die von der Regierung durchgeführte Umfrage.

Die von der Bank of Japan veröffentlichte nationale, kurzfristige Umfrage zur Wirtschaft (Tankan) Index ist ein Indikator, der den allgemeinen Zustand der japanischen Dienstleistungsbranche darstellt. Der Index zeigt den Zustand des nicht-verarbeitenden Gewerbes an. Eine Zahl über 0 bedeutet eine Verbesserung, aber eine Zahl unter 0 bedeutet eine Verschlechterung.

