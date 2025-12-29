Wirtschaftskalender
Bank of Japan (BoJ), Gewichteter Median des Kern-VPI y/y (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)
|Mittel
|1.3%
|1.8%
|
1.5%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|1.6%
|
1.3%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der gewichtete mittlere Kern-VPI der BoJ spiegelt eine gewichtete durchschnittliche prozentuale Veränderung der Preise für Waren und Dienstleistungen (ohne Nahrungsmittel und Energiepreise) im angegebenen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres wider. Der VPI ohne die volatilsten Komponenten, die sehr empfindlich auf saisonale Schwankungen oder staatliche Regulierung reagieren, gilt als das zuverlässigste Abbild der Verbraucherpreise.
Volatile Nahrungsmittel- und Energiepreise werden bei der Berechnung des Kern-CPI nicht berücksichtigt. Zusätzlich werden den einzelnen Komponenten Gewichte entsprechend der Ausgabenstruktur der Haushalte ab dem Basisjahr 2015 zugewiesen. Die Regierung veröffentlicht die Daten des gewichteten Median-Kern-VPI als Teil der amtlichen Statistik. Die monatlichen Daten werden näher am Ende des auf die Meldung folgenden Monats veröffentlicht.
Der Index wird auf der Grundlage von Erhebungen zur Einzelhandelspreisstatistik erstellt, die vom Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation veröffentlicht wurden. Die statistische Erhebung begann im August 1946. Die allgemeine Statistik bezieht sich auf den nationalen Verbraucherpreisindex.
Ein Anstieg des gewichteten mittleren Kern-CPI spiegelt einen Anstieg der Preise für den Warenkorb im Vergleich zum Referenzzeitraum wider und weist somit auf eine Erhöhung der Lebenshaltungskosten im Land hin. Ein beschleunigtes VPI-Wachstum deutet auf einen Anstieg der Verbraucherinflation hin.
Werte über den Erwartungen werden normalerweise als günstig für JPY-Notierungen angesehen (da die BoJ die Zinsen erhöhen kann, um die Inflation zu bekämpfen, was wiederum ausländische Investitionen anziehen kann).
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank of Japan (BoJ), Gewichteter Median des Kern-VPI y/y (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
