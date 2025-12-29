Der gewichtete mittlere Kern-VPI der BoJ spiegelt eine gewichtete durchschnittliche prozentuale Veränderung der Preise für Waren und Dienstleistungen (ohne Nahrungsmittel und Energiepreise) im angegebenen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres wider. Der VPI ohne die volatilsten Komponenten, die sehr empfindlich auf saisonale Schwankungen oder staatliche Regulierung reagieren, gilt als das zuverlässigste Abbild der Verbraucherpreise.

Volatile Nahrungsmittel- und Energiepreise werden bei der Berechnung des Kern-CPI nicht berücksichtigt. Zusätzlich werden den einzelnen Komponenten Gewichte entsprechend der Ausgabenstruktur der Haushalte ab dem Basisjahr 2015 zugewiesen. Die Regierung veröffentlicht die Daten des gewichteten Median-Kern-VPI als Teil der amtlichen Statistik. Die monatlichen Daten werden näher am Ende des auf die Meldung folgenden Monats veröffentlicht.

Der Index wird auf der Grundlage von Erhebungen zur Einzelhandelspreisstatistik erstellt, die vom Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation veröffentlicht wurden. Die statistische Erhebung begann im August 1946. Die allgemeine Statistik bezieht sich auf den nationalen Verbraucherpreisindex.

Ein Anstieg des gewichteten mittleren Kern-CPI spiegelt einen Anstieg der Preise für den Warenkorb im Vergleich zum Referenzzeitraum wider und weist somit auf eine Erhöhung der Lebenshaltungskosten im Land hin. Ein beschleunigtes VPI-Wachstum deutet auf einen Anstieg der Verbraucherinflation hin.

Werte über den Erwartungen werden normalerweise als günstig für JPY-Notierungen angesehen (da die BoJ die Zinsen erhöhen kann, um die Inflation zu bekämpfen, was wiederum ausländische Investitionen anziehen kann).

