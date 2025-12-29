Der bereinigte Handelsbilanzindex Japans zeigt die Differenz zwischen Exporten und Importen. Ein positiver Wert zeigt einen Handelsüberschuss, ein negativer einen Hinweise auf ein Defizit im Handel. Der Index ist saisonbereinigt.

Japan ist kein Land, in dem Rohöl gefördert werden kann, so dass der größte Teil der Energie von erdölfördernden Ländern abhängig ist. Es gibt auch Wasser-, Geothermie-, Wind- und Kernkraftwerke, aber diese Typen haben einen geringeren Anteil als die thermische Energie. Daher ist es notwendig, eine große Menge an Rohöl zu importieren, was einen großen Einfluss auf die Handelsbilanz hat.

Die Handelsbilanz Japans war ein Defizit, als der Ölpreis stark anstieg, aber er ist im Allgemeinen im Basistrend profitabel. Der Grund dafür ist, dass der japanische Export Industrieprodukte mit hoher Wertschöpfung umfasst, während die Importe tendenziell viel Energie und industrielle Rohstoffe umfassen und deutlich weniger wahrscheinlich steigen werden.

Die Auswirkungen des Berichts über die Handelsbilanz auf den japanischen Yen sind nicht eindeutig und hängen auch von vielen anderen Wirtschaftsindikatoren ab. Darüber hinaus ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als der inländische.

