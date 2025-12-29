Wirtschaftskalender
Japan, bereinigte Handelsbilanz (Japan Adjusted Trade Balance)
|Mittel
|¥62.9 B
|¥-39.9 B
|
¥74.0 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|¥-14.1 B
|
¥62.9 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der bereinigte Handelsbilanzindex Japans zeigt die Differenz zwischen Exporten und Importen. Ein positiver Wert zeigt einen Handelsüberschuss, ein negativer einen Hinweise auf ein Defizit im Handel. Der Index ist saisonbereinigt.
Japan ist kein Land, in dem Rohöl gefördert werden kann, so dass der größte Teil der Energie von erdölfördernden Ländern abhängig ist. Es gibt auch Wasser-, Geothermie-, Wind- und Kernkraftwerke, aber diese Typen haben einen geringeren Anteil als die thermische Energie. Daher ist es notwendig, eine große Menge an Rohöl zu importieren, was einen großen Einfluss auf die Handelsbilanz hat.
Die Handelsbilanz Japans war ein Defizit, als der Ölpreis stark anstieg, aber er ist im Allgemeinen im Basistrend profitabel. Der Grund dafür ist, dass der japanische Export Industrieprodukte mit hoher Wertschöpfung umfasst, während die Importe tendenziell viel Energie und industrielle Rohstoffe umfassen und deutlich weniger wahrscheinlich steigen werden.
Die Auswirkungen des Berichts über die Handelsbilanz auf den japanischen Yen sind nicht eindeutig und hängen auch von vielen anderen Wirtschaftsindikatoren ab. Darüber hinaus ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als der inländische.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, bereinigte Handelsbilanz (Japan Adjusted Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
