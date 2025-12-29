KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Japan, bereinigte Handelsbilanz (Japan Adjusted Trade Balance)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Japanischer Zoll (Japan Customs)
Sektor:
Handel
Mittel ¥​62.9 B ¥​-39.9 B
¥​74.0 B
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
¥​-14.1 B
¥​62.9 B
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der bereinigte Handelsbilanzindex Japans zeigt die Differenz zwischen Exporten und Importen. Ein positiver Wert zeigt einen Handelsüberschuss, ein negativer einen Hinweise auf ein Defizit im Handel. Der Index ist saisonbereinigt.

Japan ist kein Land, in dem Rohöl gefördert werden kann, so dass der größte Teil der Energie von erdölfördernden Ländern abhängig ist. Es gibt auch Wasser-, Geothermie-, Wind- und Kernkraftwerke, aber diese Typen haben einen geringeren Anteil als die thermische Energie. Daher ist es notwendig, eine große Menge an Rohöl zu importieren, was einen großen Einfluss auf die Handelsbilanz hat.

Die Handelsbilanz Japans war ein Defizit, als der Ölpreis stark anstieg, aber er ist im Allgemeinen im Basistrend profitabel. Der Grund dafür ist, dass der japanische Export Industrieprodukte mit hoher Wertschöpfung umfasst, während die Importe tendenziell viel Energie und industrielle Rohstoffe umfassen und deutlich weniger wahrscheinlich steigen werden.

Die Auswirkungen des Berichts über die Handelsbilanz auf den japanischen Yen sind nicht eindeutig und hängen auch von vielen anderen Wirtschaftsindikatoren ab. Darüber hinaus ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als der inländische.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, bereinigte Handelsbilanz (Japan Adjusted Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
¥​62.9 B
¥​-39.9 B
¥​74.0 B
Okt 2025
¥​-4.2 B
¥​-156.8 B
¥​-302.4 B
Sep 2025
¥​-314.3 B
¥​-86.3 B
¥​-171.2 B
Aug 2025
¥​-150.1 B
¥​-366.1 B
¥​-292.8 B
Jul 2025
¥​-303.0 B
¥​-380.3 B
¥​-247.6 B
Jun 2025
¥​-235.5 B
¥​-392.5 B
¥​-291.6 B
Mai 2025
¥​-305.5 B
¥​-407.3 B
¥​-349.2 B
Apr 2025
¥​-408.9 B
¥​-428.3 B
¥​-291.7 B
Mär 2025
¥​-233.6 B
¥​-296.2 B
¥​191.4 B
Feb 2025
¥​182.3 B
¥​-537.3 B
¥​-601.3 B
Jan 2025
¥​-856.6 B
¥​-161.1 B
¥​-221.0 B
Dez 2024
¥​-33.0 B
¥​-62.6 B
¥​-388.7 B
Nov 2024
¥​-384.2 B
¥​-524.7 B
¥​-229.2 B
Okt 2024
¥​-357.7 B
¥​-428.7 B
¥​-274.6 B
Sep 2024
¥​-187.2 B
¥​-872.0 B
¥​-472.0 B
Aug 2024
¥​-595.9 B
¥​-861.1 B
¥​-677.3 B
Jul 2024
¥​-755.2 B
¥​-756.6 B
¥​-819.6 B
Jun 2024
¥​-816.8 B
¥​-517.8 B
¥​-644.3 B
Mai 2024
¥​-618.2 B
¥​-983.9 B
¥​-581.3 B
Apr 2024
¥​-560.8 B
¥​-367.9 B
¥​-681.9 B
Mär 2024
¥​-701.5 B
¥​-344.3 B
¥​-566.2 B
Feb 2024
¥​-451.6 B
¥​150.9 B
¥​12.6 B
Jan 2024
¥​235.3 B
¥​-542.3 B
¥​-440.1 B
Dez 2023
¥​-412.7 B
¥​-517.3 B
¥​-350.6 B
Nov 2023
¥​-408.9 B
¥​-446.4 B
¥​-501.3 B
Okt 2023
¥​-462.0 B
¥​-493.1 B
¥​-420.3 B
Sep 2023
¥​-434.1 B
¥​-554.8 B
¥​-553.0 B
Aug 2023
¥​-555.7 B
¥​-553.6 B
¥​-600.2 B
Jul 2023
¥​-557.2 B
¥​-663.7 B
¥​-540.2 B
Jun 2023
¥​-553.2 B
¥​-897.0 B
¥​-771.0 B
Mai 2023
¥​-777.8 B
¥​-1116.6 B
¥​-1035.5 B
Apr 2023
¥​-1017.2 B
¥​-1208.0 B
¥​-1213.5 B
Mär 2023
¥​-1209.9 B
¥​-1514.5 B
¥​-1253.0 B
Feb 2023
¥​-1190.7 B
¥​-1812.7 B
¥​-1823.3 B
Jan 2023
¥​-1821.3 B
¥​-1763.0 B
¥​-1820.2 B
Dez 2022
¥​-1724.2 B
¥​-2056.3 B
¥​-1779.4 B
Nov 2022
¥​-1732.3 B
¥​-2263.4 B
¥​-2207.6 B
Okt 2022
¥​-2299.2 B
¥​-2263.4 B
¥​-2036.8 B
Sep 2022
¥​-2009.8 B
¥​-2376.4 B
¥​-2337.8 B
Aug 2022
¥​-2371.3 B
¥​-2125.3 B
¥​-2155.6 B
Jul 2022
¥​-2133.3 B
¥​-2003.8 B
¥​-1950.0 B
Jun 2022
¥​-1928.9 B
¥​-1849.8 B
¥​-1888.6 B
Mai 2022
¥​-1931.4 B
¥​-1297.2 B
¥​-1580.5 B
Apr 2022
¥​-1618.9 B
¥​-967.4 B
¥​-1019.4 B
Mär 2022
¥​-899.8 B
¥​-987.6 B
¥​-1066.6 B
Feb 2022
¥​-1031.4 B
¥​-686.1 B
¥​-776.9 B
Jan 2022
¥​-932.6 B
¥​-457.7 B
¥​-549.5 B
Dez 2021
¥​-435.3 B
¥​-462.6 B
¥​-473.9 B
Nov 2021
¥​-486.8 B
¥​-531.1 B
¥​-418.3 B
Okt 2021
¥​-444.7 B
¥​-446.1 B
¥​-605.5 B
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen