Wirtschaftskalender
Japan, Werkzeugmaschinenaufträge y/y (Japan Machine Tool Orders y/y)
|Niedrig
|N/D
|
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Daten der Werkzeugmaschinenbestellungen im Jahresvergleich werden monatlich von der Japan Machine Tool Builders' Association veröffentlicht. Die Zahlen zeigen die wertmäßige Entwicklung aller Auftragseingänge der Werkzeugmaschinenbauunternehmen in Japan.
Der Bericht hat zwei Versionen, eine vorläufige und eine endgültige. Beide sind in der Regel gut korreliert, daher wird der Vorabveröffentlichung mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Werkzeugmaschinen und Industrieanlagen sind Produktionsmittel. Daher gilt der Indikator als Frühindikator für die Investitions- und Produktionstätigkeit des Sektors: Das Wachstum der Aufträge für Werkzeugmaschinen geht dem Produktionswachstum voraus. Umgekehrt wird ein Rückgang der Werkzeugmaschinenbestellungen als ungünstig angesehen, da dies die Unsicherheit der Investoren in Bezug auf die wirtschaftliche Lage, einen möglichen Produktionsrückgang und den Abbau von Arbeitsplätzen bedeutet.
Da der Index als Vorlaufindikator der Produktion und der Volkswirtschaft gilt, kann die Veröffentlichung nur einen begrenzten Einfluss auf den japanischen Yen haben. Eine über den Erwartungen liegende Zahl sollte als positiv für den JPY angesehen werden, während eine niedriger als erwartete Zahl als negativ zu werten ist.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Werkzeugmaschinenaufträge y/y (Japan Machine Tool Orders y/y)".
