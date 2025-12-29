KalenderKategorien

Japan, Werkzeugmaschinenaufträge y/y (Japan Machine Tool Orders y/y)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Japanischer Verband der Werkzeugmaschinenhersteller (Japan Machine Tool Builders' Association)
Sektor:
Geschäft
Die Daten der Werkzeugmaschinenbestellungen im Jahresvergleich werden monatlich von der Japan Machine Tool Builders' Association veröffentlicht. Die Zahlen zeigen die wertmäßige Entwicklung aller Auftragseingänge der Werkzeugmaschinenbauunternehmen in Japan.

Der Bericht hat zwei Versionen, eine vorläufige und eine endgültige. Beide sind in der Regel gut korreliert, daher wird der Vorabveröffentlichung mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Werkzeugmaschinen und Industrieanlagen sind Produktionsmittel. Daher gilt der Indikator als Frühindikator für die Investitions- und Produktionstätigkeit des Sektors: Das Wachstum der Aufträge für Werkzeugmaschinen geht dem Produktionswachstum voraus. Umgekehrt wird ein Rückgang der Werkzeugmaschinenbestellungen als ungünstig angesehen, da dies die Unsicherheit der Investoren in Bezug auf die wirtschaftliche Lage, einen möglichen Produktionsrückgang und den Abbau von Arbeitsplätzen bedeutet.

Da der Index als Vorlaufindikator der Produktion und der Volkswirtschaft gilt, kann die Veröffentlichung nur einen begrenzten Einfluss auf den japanischen Yen haben. Eine über den Erwartungen liegende Zahl sollte als positiv für den JPY angesehen werden, während eine niedriger als erwartete Zahl als negativ zu werten ist.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Werkzeugmaschinenaufträge y/y (Japan Machine Tool Orders y/y)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
Okt 2025
N/D
9.9%
Sep 2025
9.9%
8.5%
Aug 2025
8.1%
-0.5%
Jul 2025
3.6%
-0.5%
Jun 2025
-0.5%
3.4%
Mai 2025
3.4%
7.7%
Apr 2025
7.7%
11.4%
Mär 2025
11.4%
3.5%
Feb 2025
3.4%
4.7%
Jan 2025
4.7%
12.6%
Dez 2024
11.2%
3.0%
Nov 2024
3.0%
9.4%
Okt 2024
9.3%
-6.4%
Sep 2024
-6.5%
-3.5%
Aug 2024
-3.5%
8.4%
Jul 2024
8.4%
9.7%
Jun 2024
9.7%
4.2%
Mai 2024
4.2%
-11.6%
Apr 2024
-11.6%
-8.5%
Mär 2024
-8.5%
-8.0%
Feb 2024
-8.0%
-14.1%
Jan 2024
-14.1%
-9.6%
Dez 2023
-9.9%
-13.6%
Nov 2023
-13.6%
-20.6%
Okt 2023
-20.6%
-11.2%
Sep 2023
-11.2%
-17.5%
Aug 2023
-17.6%
-19.7%
Jul 2023
-19.8%
-22.2%
Jun 2023
-21.7%
-22.2%
Mai 2023
-22.2%
-14.4%
Apr 2023
-12.7%
-15.2%
Mär 2023
-15.2%
-10.7%
Feb 2023
-10.7%
-9.7%
Jan 2023
-9.7%
1.0%
Dez 2022
1.0%
-7.8%
Nov 2022
-7.8%
-5.5%
Okt 2022
-5.4%
4.3%
Sep 2022
4.3%
10.7%
Aug 2022
10.7%
5.5%
Jul 2022
5.5%
17.1%
Jun 2022
17.1%
23.7%
Mai 2022
23.7%
25.0%
Apr 2022
25.0%
30.2%
Mär 2022
30.2%
31.6%
Feb 2022
31.6%
61.4%
Jan 2022
61.4%
40.5%
Dez 2021
40.5%
64.0%
Nov 2021
64.0%
81.5%
Okt 2021
81.5%
71.9%
