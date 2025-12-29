Wirtschaftskalender
Bank von Japan (BoJ), Tankan-Ausblick kleiner Hersteller (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)
Der Kleinunternehmensausblick des Tankan des nicht-verarbeitenden Gewerbes spiegelt eine Umfrage unter den Kleinunternehmen in Japan über das Geschäftsumfeld und das Wirtschaftswachstum des nächsten Quartals. Die Teilnehmer werden nach dem Geschäftsklima, Angebot und Nachfrage, Lagerbestände, Produktionsvolumina, Beschäftigung, Gewinne etc. Es handelt sich um eine statistische Erhebung der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes, das darauf abzielt, die Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen.
Die Umfrage wird vierteljährlich unter rund 10.000 kleinen Unternehmen im ganzen Land durchgeführt. Kleinunternehmen, sind wie folgt definiert: Im Falle von Großhandelsgeschäften beträgt das Kapital weniger als 100 Millionen Yen, und das Unternehmen beschäftigt weniger als hundert Mitarbeiter; in der Fertigung und anderen Fällen beträgt das Kapital weniger als 300 Millionen Yen und die Zahl der Mitarbeiter weniger als dreihundert Personen.
Tankan untersucht Punkte während der gesamten Unternehmensaktivitäten, einschließlich der tatsächlichen und prognostizierten Werte der Geschäftspläne, wie z.B. die Geschäftslage des Unternehmens, das wirtschaftliche Umfeld, die Umsätze, Einnahmen und Investitionen. Die Befragten können aus drei Möglichkeiten auszuwählen: günstig, nicht so günstig und ungünstig.
Die Stimmung der Klein- und Mittelunternehmen ist nach dem Lehman-Schock stark gesunken. Seitdem hat sie sich jedoch erholt, und die Umfragen erreichten das Niveau vor dem Lehman-Schock. Großhandel, Einzelhandel und Dienstleistungen sind in der Regel stagnierend, und die Produktions- und Bauindustrie ist rückläufig.
Es gibt viele Klein- und Mittelunternehmen in Japan, aber in den letzten Jahren gibt es Probleme mit dem Konkurs aufgrund der Alterung von Managern und des Fehlens von Nachfolgern.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), Tankan-Ausblick kleiner Hersteller (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
