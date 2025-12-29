Wirtschaftskalender
Tokyo, Verbraucherpreisindex (CPI) ohne Nahrungsmittel und Energie j/j (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|Hoch
|2.6%
|3.2%
|
2.8%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|2.5%
|
2.6%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Verbraucherpreisindex von Tokio ohne Nahrungsmittel und Energie misst die Veränderungen der Preise von Waren und Dienstleistungen, die von Haushalten in den 23 Bezirken Tokios gekauft wurden. Der Index spiegelt die Preisschwankungen der in Tokio eingekauften Waren und Dienstleistungen wider, ohne Lebensmittel und Energie.
Tokio umfasst 23 Bezirke (Ku) und andere Städte (shi). Die 23 Bezirke bilden den Kern von Tokio, und so wird der Index dieser Regionen zusammengefasst.
Der Index schätzt die Preisänderungen aus Sicht des Verbrauchers im gegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die Berechnung umfasst Waren und Dienstleistungen und kennzeichnet die Ausgaben der privaten Haushalte, Steuern und Sozialabgaben sind nicht enthalten. Nahrungsmittel und Energie sind wegen ihrer hohen Volatilität nicht inkludiert.
Der VPI von Tokio wird vor dem nationalen VPI veröffentlicht und bietet eine vorläufige Bewertung der Inflation des Landes. Der Kern-Verbraucherpreisindex von Tokio (VPI) ist ein Indikator, der die Preisschwankungen von Waren und Dienstleistungen misst, die in Tokio ohne Lebensmittel gekauft wurden.
Werte, die höher als erwartet sind, gelten für JPY als positiv/bullish, während Werte, die niedriger als erwartet sind, als negativ/bearish für JPY interpretiert werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Tokyo, Verbraucherpreisindex (CPI) ohne Nahrungsmittel und Energie j/j (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
