Wirtschaftskalender
Bank von Japan (BoJ), Tankan-Index kleiner Industriebetriebe (Capex) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)
|Niedrig
|0.1%
|8.1%
|
-2.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|-8.9%
|
0.1%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
BoJ Tankan Small All Industry Capex (Ausgaben langfristiger Investitionen von Kleinunternehmen) ist die jährliche vierteljährliche Prognose der Ausgaben in allen Sektoren der japanischen Wirtschaft mit Ausnahme der Banken. Es handelt sich um eine statistische Erhebung der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes. Es zielt darauf ab, Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen.
Ein Kleinunternehmen ist definiert als: Im Falle eines Großhandels beträgt das Kapital weniger als 100 Millionen Yen, und das Unternehmen hat weniger als hundert Mitarbeiter; in der Fertigung und anderen Fällen beträgt das Kapital weniger als 300 Millionen Yen, und die Zahl der Mitarbeiter weniger als dreihundert Personen.
Die Umfrage wird vierteljährlich bei rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land durchgeführt.
Der Index wird zur Beurteilung des Investitionsklimas in Japan verwendet. Ein Indexwert, der die Prognose übersteigt, hat positive Auswirkungen auf den Yen.
Während der Phase der wirtschaftlichen Erholung wurden vor dem Hintergrund günstiger Unternehmensgewinne starke Investitionen getätigt. Betrachtet man die Investitionen in der Phase der wirtschaftlichen Erholung jedoch aus der Sicht des Verhältnisses von ordentlichen Erträgen zu Cashflows, sind sie vorsichtiger als in der Vergangenheit.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), Tankan-Index kleiner Industriebetriebe (Capex) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites