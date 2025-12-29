BoJ Tankan Small All Industry Capex (Ausgaben langfristiger Investitionen von Kleinunternehmen) ist die jährliche vierteljährliche Prognose der Ausgaben in allen Sektoren der japanischen Wirtschaft mit Ausnahme der Banken. Es handelt sich um eine statistische Erhebung der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes. Es zielt darauf ab, Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen.

Ein Kleinunternehmen ist definiert als: Im Falle eines Großhandels beträgt das Kapital weniger als 100 Millionen Yen, und das Unternehmen hat weniger als hundert Mitarbeiter; in der Fertigung und anderen Fällen beträgt das Kapital weniger als 300 Millionen Yen, und die Zahl der Mitarbeiter weniger als dreihundert Personen.

Die Umfrage wird vierteljährlich bei rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land durchgeführt.

Der Index wird zur Beurteilung des Investitionsklimas in Japan verwendet. Ein Indexwert, der die Prognose übersteigt, hat positive Auswirkungen auf den Yen.

Während der Phase der wirtschaftlichen Erholung wurden vor dem Hintergrund günstiger Unternehmensgewinne starke Investitionen getätigt. Betrachtet man die Investitionen in der Phase der wirtschaftlichen Erholung jedoch aus der Sicht des Verhältnisses von ordentlichen Erträgen zu Cashflows, sind sie vorsichtiger als in der Vergangenheit.

