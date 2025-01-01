Die Pressekonferenz der BoJ ist die wichtigste PR-Veranstaltung der japanischen Regulierungsbehörde. Während der Pressekonferenz erklärt der Gouverneur oder sein Stellvertreter der Bank von Japan die Geldpolitik, beschreibt deren Sichtweise auf die Wirtschaftsentwicklung und beantwortet Fragen.

Obwohl die Bank of Japan keine staatliche Verwaltungsbehörde ist, wird die Geldpolitik als Teil der administrativen Kategorie angesehen.

Kurzfristig ergeben sich positive Auswirkungen auf den japanischen Yen, wenn es regulatorische Aussagen gibt, die auf zukünftige, geldpolitische Verbesserungen hinweisen.

Die Pressekonferenz der Bank of Japan (BoJ) befasst sich mit den Faktoren, die die jüngste Zinsentscheidung, den gesamtwirtschaftlichen Ausblick, die Inflation und gibt Einblicke in zukünftige geldpolitische Entscheidungen. Zu den Themen der Konferenz gehören die Aussichten für die Wirtschaft, die Inflation und die Entwicklung der Leitzinsen.

Die Stellungnahme nach der geldpolitischen Sitzung der BoJ findet in der Regel um 11.00 Uhr statt, aber wenn es eine wichtige Ankündigung oder eine Änderung der Politik gibt, kann sie auch länger als bis 12.30 Uhr dauern.