Tertiäre Industrie Aktivität m/m spiegelt die Veränderungen im japanischen Haushaltsdienstleistungssektor im gegebenen Monat im Vergleich zum vorherigen Monat wider. Der vom METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) veröffentlichte tertiäre Aktivitätsindex der Industrie ist ein Maß für die Aktivitäten der japanischen Tertiärindustrie.

Die Indexberechnung umfasst alle wichtigen Dienstleistungssektoren wie Information und Kommunikation, Energie, Versorgung, Verkehr, Finanzen, Versicherungen, Tourismus, Banken, Bildung usw.

Der Index der Dienstleistungsbranche misst die Veränderung des Gesamtwertes der von Unternehmen bezogenen Dienstleistungen. Es ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit.

In Japan waren in der Vergangenheit 90% der Menschen Bauern und arbeiteten in der Primärindustrie, aber der Anteil der tertiären Industrie ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Aufgrund des Mangels an landwirtschaftlich nutzbaren Flächen handelt es sich jedoch in der Regel nicht um eine Großindustrie. Einige Menschen kehren aufgrund des schlechten Arbeitsumfelds der tertiären Industrie in die Grundstoffindustrie zurück.

Da die japanische Wirtschaft auf Exporte angewiesen ist, erzeugen die Daten im Dienstleistungssektor in der Regel eine geringe Volatilität am Devisenmarkt. Ein über den Erwartungen liegendes Wachstum kann jedoch als Plus für den japanischen Yen angesehen werden.

