Wirtschaftskalender
Japan, Index der Aktivitäten im tertiären Industriesektor m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)
|Mittel
|N/D
|0.0%
|
0.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Tertiäre Industrie Aktivität m/m spiegelt die Veränderungen im japanischen Haushaltsdienstleistungssektor im gegebenen Monat im Vergleich zum vorherigen Monat wider. Der vom METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) veröffentlichte tertiäre Aktivitätsindex der Industrie ist ein Maß für die Aktivitäten der japanischen Tertiärindustrie.
Die Indexberechnung umfasst alle wichtigen Dienstleistungssektoren wie Information und Kommunikation, Energie, Versorgung, Verkehr, Finanzen, Versicherungen, Tourismus, Banken, Bildung usw.
Der Index der Dienstleistungsbranche misst die Veränderung des Gesamtwertes der von Unternehmen bezogenen Dienstleistungen. Es ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit.
In Japan waren in der Vergangenheit 90% der Menschen Bauern und arbeiteten in der Primärindustrie, aber der Anteil der tertiären Industrie ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Aufgrund des Mangels an landwirtschaftlich nutzbaren Flächen handelt es sich jedoch in der Regel nicht um eine Großindustrie. Einige Menschen kehren aufgrund des schlechten Arbeitsumfelds der tertiären Industrie in die Grundstoffindustrie zurück.
Da die japanische Wirtschaft auf Exporte angewiesen ist, erzeugen die Daten im Dienstleistungssektor in der Regel eine geringe Volatilität am Devisenmarkt. Ein über den Erwartungen liegendes Wachstum kann jedoch als Plus für den japanischen Yen angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Index der Aktivitäten im tertiären Industriesektor m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites