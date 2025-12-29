Der Reallohn y/y wird als Verhältnis des Nominallohnindex zum Verbraucherpreisindex berechnet und spiegelt somit die Menge an Waren und Dienstleistungen wider, die für den Nominallohn gekauft werden können, d. h. er spiegelt die reale Kaufkraft des Nominallohns wider. Der Index zeigt eine prozentuale Veränderung des Reallohns im laufenden Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres.

Für die Berechnung des Indikators werden Nominallohndaten aus der monatlichen Arbeitsumfrage des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt bei Unternehmen mit 5 oder mehr Beschäftigten erhoben.

Bei einem inflationären Anstieg können die Reallöhne auch bei steigenden Nominallöhnen sinken. Ein Rückgang des Indexwertes deutet auf eine Abnahme der Kaufkraft der Bevölkerung hin. Ein geringerer Konsum wiederum wird als negativer Faktor für die Volkswirtschaft angesehen. Daher kann sich der Indexrückgang negativ auf die Notierungen des japanischen Yen auswirken, während das Indexwachstum als positiv für die Landeswährung angesehen wird.

Grafik der letzten Werte: