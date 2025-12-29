Wirtschaftskalender
Bank von Japan (BoJ), Preisindex der Dienstleistungen j/j (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)
|Niedrig
|2.7%
|2.9%
|
2.7%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|2.7%
|
2.7%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Corporate Service Price Index (Preis für Firmendienstleistungen, CSPI) misst die Inflationsrate beim Handel mit Dienstleistungen zwischen Unternehmen. Der Index zeigt die Angebots- und Nachfrageentwicklung des Dienstleistungssektors zwischen Unternehmen.
Das Verhältnis der Preise für Firmendienstleistungen im Jahresvergleich ist ein Vergleich der Preisschwankungen von Inlandsprodukten in den angegebenen Monaten im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Index zeigt das Inflationsniveau des Landes und die Entwicklung des Dienstleistungssektors.
Der von der BoJ angekündigte Großhandelspreisindex der Bank war repräsentativ für den Inflationsindex, aber es gab keine Preisbewegung bei den Dienstleistungen. Im Zuge der fortschreitenden Verbreitung des Dienstleistungssektors der Wirtschaft wurde jedoch der Corporate Services Preisindex erstellt, um die Entwicklung der Dienstleistungspreise zwischen den Unternehmen zu erfassen.
Werbekosten, Kommunikationskosten und Leasinggebühren wie Computer usw. korrelieren stark mit der Lohnentwicklung und werden voraussichtlich auf einen möglichen Anstieg der Kosten und der Inflation aufgrund steigender Löhne in der Zukunft hinweisen. Je höher der Index, desto stärker sind die Auswirkungen auf die Inflation.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), Preisindex der Dienstleistungen j/j (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites