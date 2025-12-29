Der Corporate Service Price Index (Preis für Firmendienstleistungen, CSPI) misst die Inflationsrate beim Handel mit Dienstleistungen zwischen Unternehmen. Der Index zeigt die Angebots- und Nachfrageentwicklung des Dienstleistungssektors zwischen Unternehmen.

Das Verhältnis der Preise für Firmendienstleistungen im Jahresvergleich ist ein Vergleich der Preisschwankungen von Inlandsprodukten in den angegebenen Monaten im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Index zeigt das Inflationsniveau des Landes und die Entwicklung des Dienstleistungssektors.

Der von der BoJ angekündigte Großhandelspreisindex der Bank war repräsentativ für den Inflationsindex, aber es gab keine Preisbewegung bei den Dienstleistungen. Im Zuge der fortschreitenden Verbreitung des Dienstleistungssektors der Wirtschaft wurde jedoch der Corporate Services Preisindex erstellt, um die Entwicklung der Dienstleistungspreise zwischen den Unternehmen zu erfassen.

Werbekosten, Kommunikationskosten und Leasinggebühren wie Computer usw. korrelieren stark mit der Lohnentwicklung und werden voraussichtlich auf einen möglichen Anstieg der Kosten und der Inflation aufgrund steigender Löhne in der Zukunft hinweisen. Je höher der Index, desto stärker sind die Auswirkungen auf die Inflation.

Grafik der letzten Werte: