Tankan ist eine statistische Umfrage der Bank of Japan, die auf statistischen Methoden basiert und darauf abzielt, die Trends des Unternehmens im ganzen Land genau zu verstehen und zur korrekten Steuerung der Geldpolitik beizutragen. Der Tankan Small Non-Manufacturing Outlook spiegelt die Prognosen kleinerer Dienstleistungsunternehmen in Japan hinsichtlich der Geschwindigkeit des Wirtschaftswachstums und des Geschäftsumfelds für das nächste Quartal wider.

In Japan gibt es etwa 3,8 Millionen Kleinunternehmen. Die Umfrage wird vierteljährlich schriftlich oder als Online-Fragebogen für rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land durchgeführt. Werden die Befragten gebeten, über Geschäftsbedingungen, Angebot und Nachfrage, das Volumen der Aufträge, Beschäftigung, Gewinn etc. Die Fragen werden grob unterteilt in "Beurteilungen", die die subjektiven Beurteilungen des Unternehmens widerspiegeln, "Verkaufswert", der die tatsächlichen Werte von Kennzahlen wie Einlagen und Bargeld sein sollten, und "Zählwerte", die die Planwerte widerspiegeln. Die Befragten können aus drei Möglichkeiten auszuwählen: günstig, nicht so günstig und ungünstig.

Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für die JPY-Kurse als positiv angesehen, während niedrigere Werte in der Regel als negativ angesehen werden.

