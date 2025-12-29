Wirtschaftskalender
Bank von Japan (BoJ), Tankan-Index kleiner Dienstleistungsunternehmen (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)
|Niedrig
|15
|12
|
14
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|14
|
15
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Tankan ist eine statistische Umfrage der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes, die darauf abzielt, Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen. Der BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index zeigt, wie Dienstleistungsunternehmen das Tempo des Wirtschaftswachstums und das Geschäftsumfeld im jeweiligen Zeitraum bewerten.
Der Tankan untersucht Punkte während der gesamten Unternehmensaktivitäten, einschließlich der tatsächlichen und prognostizierten Werte der Geschäftspläne, wie z.B. die Geschäftslage des Unternehmens, das wirtschaftliche Umfeld, die Umsätze, Einnahmen und Investitionen.
Die Tankan-Geschäftsbedingungen werden vierteljährlich an ca. 10.000 Unternehmen verschickt, die nach Geschäftsbedingungen, Angebot und Nachfrage, Auftragsvolumen, Beschäftigung, Gewinn usw. gefragt werden. Die Befragten werden gebeten, eine von drei Alternativen als besten Deskriptor der herrschenden Bedingungen zu wählen: (1) Günstig (2) Nicht so günstig (3) Ungünstig. Die Umfrage wird nach Größe und Branche des Unternehmens (Fertigung und Dienstleistungen) geordnet veröffentlicht.
Ein über den Erwartungen liegender Wert sollte für JPY-Kurse als positiv angesehen werden, während ein niedrigerer Wert in der Regel als negativ angesehen wird.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), Tankan-Index kleiner Dienstleistungsunternehmen (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
