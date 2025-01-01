Die geldpolitische Stellungnahme der BoJ ist eine offizielle Erklärung über den Zinsentscheid und die verschiedenen, geldpolitischen Maßnahmen und eine Beschreibung der wirtschaftlichen Situation, die zu diesen Entscheidungen führte. Dieser Bericht wird achtmal jährlich als Reaktion auf die Ergebnisse des Treffens der Japanischen Bank veröffentlicht und dient dazu, zukünftige Änderungen in der Geldpolitik vorherzusagen.

Die Erklärung kann sich auf den JPY auswirken, je nachdem, ob sie Hinweise auf eine Straffung der Geldpolitik in naher Zukunft enthält.

Der geldpolitische Bericht enthält das Ergebnis der Entscheidung der BoJ über den Erwerb von Vermögenswerten und einen Kommentar zu den wirtschaftlichen Bedingungen, die ihre Entscheidung beeinflusst haben. Die Bank of Japan gibt die Ergebnisse der Sitzung der geldpolitischen Entscheidungssitzung drei Arbeitstage nach ihrer Genehmigung durch die nächste Entscheidungssitzung bekannt. Der Finanzminister und der für die Wirtschafts- und Finanzpolitik zuständige Minister (oder der Premierminister, wenn es keinen für die Wirtschafts- und Finanzpolitik zuständigen Minister gibt) haben kein Stimmrecht, nehmen aber gegebenenfalls an Sitzungen teil und nehmen Stellung.