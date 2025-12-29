Der Business Sentiment Index (Geschäftsklimaindex, BSI) Large Manufacturing Conditions (Großunternehmen) zeigt, wie große japanische Hersteller das Geschäftsumfeld bewerten. Er gilt als Schlüsselindikator für die Stärke der japanischen Wirtschaft, die stark von der Fertigungsindustrie abhängig ist.

Der Index wird monatlich auf der Grundlage der Umfrage unter Managern von Industrieunternehmen berechnet, die über ein Gesellschaftskapital von mehr als 1 Milliarde Yen verfügen. Es gibt nur 2500 Unternehmen mit einem Kapital von mehr als einer Milliarde Yen.

Dieser Index definiert die Stimmung in der japanischen Fertigungsindustrie und die allgemeine Wirtschaftslage. Er erlaubt die Vorhersage des "Tankan Große Hersteller Index", der eine Woche später veröffentlicht wird.

Ein Index über den Erwartungen sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte.

Grafik der letzten Werte: