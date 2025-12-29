Wirtschaftskalender
Japan, Umfrageindex zum Geschäftsklima (BSI) großer Hersteller (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)
|Mittel
|4.7
|0.2
|
3.8
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.0
|
4.7
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Business Sentiment Index (Geschäftsklimaindex, BSI) Large Manufacturing Conditions (Großunternehmen) zeigt, wie große japanische Hersteller das Geschäftsumfeld bewerten. Er gilt als Schlüsselindikator für die Stärke der japanischen Wirtschaft, die stark von der Fertigungsindustrie abhängig ist.
Der Index wird monatlich auf der Grundlage der Umfrage unter Managern von Industrieunternehmen berechnet, die über ein Gesellschaftskapital von mehr als 1 Milliarde Yen verfügen. Es gibt nur 2500 Unternehmen mit einem Kapital von mehr als einer Milliarde Yen.
Dieser Index definiert die Stimmung in der japanischen Fertigungsindustrie und die allgemeine Wirtschaftslage. Er erlaubt die Vorhersage des "Tankan Große Hersteller Index", der eine Woche später veröffentlicht wird.
Ein Index über den Erwartungen sollte für JPY als positiv/bullish angesehen werden, während ein niedriger als erwarteter Index für JPY als negativ/bearish angesehen werden sollte.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Umfrageindex zum Geschäftsklima (BSI) großer Hersteller (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
