KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Japan, Industrieproduktion j/j (Japan Industrial Production y/y)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Sektor:
Geschäft
Niedrig N/D
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Die Industrieproduktion y/y zeigt die Veränderungen der japanischen Industrieproduktion im jeweiligen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Dieser Bericht enthält Daten für alle japanischen Produktionssektoren, einschließlich Industrie, Bergbau und Energie.

Ziel ist es, die Aktivitäten der Produktions-, Versand- und Lageraktivitäten an den heimischen Standorten, die Industrieprodukte herstellen, den Betriebsstatus der Herstellung von Industrieausrüstungen und die Entwicklung der Produktionskapazität verschiedener Ausrüstungen zu erfassen.

Dies ist einer der wichtigsten Indikatoren für die japanische Wirtschaft, da das japanische BIP weitgehend vom Export von Industriegütern abhängig ist. Wenn Sie die Pläne für die zwei Monate vor der Produktion kennen, können Sie die Produktionsaktivitäten Japans schnell erfassen.

Ein über den Erwartungen liegendes Wachstum der Industrieproduktion wird für die Yen-Kurse positiv bewertet.

Der Indikator erfährt viel Aufmerksamkeit, da er die Produktion im ganzen Land abdeckt und eine hohe Effizienz aufweist. Allerdings ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als von inländischen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Industrieproduktion j/j (Japan Industrial Production y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025 vorl.
N/D
Okt 2025
N/D
Okt 2025 vorl.
N/D
0.4%
3.8%
Sep 2025
3.8%
3.4%
3.4%
Sep 2025 vorl.
3.4%
0.5%
-1.6%
Aug 2025
-1.6%
-1.3%
-1.3%
Aug 2025 vorl.
-1.3%
0.7%
-0.4%
Jul 2025
-0.4%
-0.9%
-0.9%
Jul 2025 vorl.
-0.9%
0.4%
4.4%
Jun 2025
4.4%
4.0%
4.0%
Jun 2025 vorl.
4.0%
-2.5%
-2.4%
Mai 2025
-2.4%
-1.8%
-1.8%
Mai 2025 vorl.
-1.8%
-0.4%
0.5%
Apr 2025
0.5%
0.7%
0.7%
Apr 2025 vorl.
0.7%
4.7%
1.0%
Mär 2025
1.0%
-0.3%
-0.3%
Mär 2025 vorl.
-0.3%
-3.6%
0.1%
Feb 2025
0.1%
0.3%
0.3%
Feb 2025 vorl.
0.3%
2.5%
2.2%
Jan 2025
2.2%
2.6%
2.6%
Jan 2025 vorl.
2.6%
-0.3%
-1.6%
Dez 2024
-1.6%
-1.1%
-1.1%
Dez 2024 vorl.
-1.1%
-1.4%
-2.7%
Nov 2024
-2.7%
-2.8%
-2.8%
Nov 2024 vorl.
-2.8%
-1.7%
1.4%
Okt 2024
1.4%
1.6%
1.6%
Okt 2024 vorl.
1.6%
-1.9%
-2.6%
Sep 2024
-2.6%
-2.8%
-2.8%
Sep 2024 vorl.
-2.8%
-2.0%
-4.9%
Aug 2024
-4.9%
-4.9%
-4.9%
Aug 2024 vorl.
-4.9%
5.1%
2.9%
Jul 2024
2.9%
2.7%
2.7%
Jul 2024 vorl.
2.7%
-8.7%
-7.9%
Jun 2024
-7.9%
-7.3%
-7.3%
Jun 2024 vorl.
-7.3%
1.1%
Mai 2024
1.1%
-1.8%
Mai 2024 vorl.
0.3%
-1.8%
Apr 2024
-1.8%
-6.2%
Apr 2024 vorl.
-1.0%
-6.2%
Mär 2024
-6.2%
-3.9%
Mär 2024 vorl.
-6.7%
-3.9%
Feb 2024
-3.9%
-3.4%
Feb 2024 vorl.
-3.4%
-1.5%
Jan 2024
-1.5%
-0.7%
Jan 2024 vorl.
-1.5%
-0.7%
Dez 2023
-1.0%
-1.4%
Dez 2023 vorl.
-0.7%
-1.4%
Nov 2023
-1.4%
1.1%
Nov 2023 vorl.
1.4%
2.1%
1.1%
Okt 2023
1.1%
0.9%
0.9%
123456789
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen