Wirtschaftskalender
Japan, Industrieproduktion j/j (Japan Industrial Production y/y)
|Niedrig
|N/D
|
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Industrieproduktion y/y zeigt die Veränderungen der japanischen Industrieproduktion im jeweiligen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Dieser Bericht enthält Daten für alle japanischen Produktionssektoren, einschließlich Industrie, Bergbau und Energie.
Ziel ist es, die Aktivitäten der Produktions-, Versand- und Lageraktivitäten an den heimischen Standorten, die Industrieprodukte herstellen, den Betriebsstatus der Herstellung von Industrieausrüstungen und die Entwicklung der Produktionskapazität verschiedener Ausrüstungen zu erfassen.
Dies ist einer der wichtigsten Indikatoren für die japanische Wirtschaft, da das japanische BIP weitgehend vom Export von Industriegütern abhängig ist. Wenn Sie die Pläne für die zwei Monate vor der Produktion kennen, können Sie die Produktionsaktivitäten Japans schnell erfassen.
Ein über den Erwartungen liegendes Wachstum der Industrieproduktion wird für die Yen-Kurse positiv bewertet.
Der Indikator erfährt viel Aufmerksamkeit, da er die Produktion im ganzen Land abdeckt und eine hohe Effizienz aufweist. Allerdings ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als von inländischen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Industrieproduktion j/j (Japan Industrial Production y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
