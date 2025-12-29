Die Industrieproduktion y/y zeigt die Veränderungen der japanischen Industrieproduktion im jeweiligen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Dieser Bericht enthält Daten für alle japanischen Produktionssektoren, einschließlich Industrie, Bergbau und Energie.

Ziel ist es, die Aktivitäten der Produktions-, Versand- und Lageraktivitäten an den heimischen Standorten, die Industrieprodukte herstellen, den Betriebsstatus der Herstellung von Industrieausrüstungen und die Entwicklung der Produktionskapazität verschiedener Ausrüstungen zu erfassen.

Dies ist einer der wichtigsten Indikatoren für die japanische Wirtschaft, da das japanische BIP weitgehend vom Export von Industriegütern abhängig ist. Wenn Sie die Pläne für die zwei Monate vor der Produktion kennen, können Sie die Produktionsaktivitäten Japans schnell erfassen.

Ein über den Erwartungen liegendes Wachstum der Industrieproduktion wird für die Yen-Kurse positiv bewertet.

Der Indikator erfährt viel Aufmerksamkeit, da er die Produktion im ganzen Land abdeckt und eine hohe Effizienz aufweist. Allerdings ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als von inländischen.

Grafik der letzten Werte: