Die japanischen Kern-Maschinenebestellungen y/y spiegeln das Auftragseingangsvolumen der japanischen Maschinenhersteller in einem bestimmten Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Schiffbau und Energieunternehmen werden wegen der hohen Volatilität dieser Aufträge bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Dies ist ein wichtiger Indikator für Investitionen und ein wichtiger Indikator für die Produktion im verarbeitenden Gewerbe. Es ermöglicht das Verständnis des Trends bei Kapitalanlagen, da jedes Unternehmen in dem Stadium registriert wird, in dem die Maschine für die Kapitalanlage beim Maschinenhersteller bestellt wird.

Kern-Maschinenebestellungen gelten als Indikator, der sechs bis neun Monate vor der tatsächlichen Investition liegt. Dieser Index zeigt den Anstieg der Inlandsnachfrage nach Gebrauchsgütern und Produktionsmitteln.

Höhere als die erwarteten Werte werden für JPY als positiv/bullish angesehen. Werte, die unter den Erwartungen liegen, werden als negativ/bearish für JPY behandelt. Da es jedoch zu einer erheblichen Verschiebung der monatlichen Bewegung kommt, ist es notwendig, bei der Analyse eine vierteljährliche Basis zu berücksichtigen.

Grafik der letzten Werte: