Der Indikator für die japanischen Bauaufträge im Jahresvergleich zeigt eine Veränderung der Zahl der Auftragseingänge im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat. Die Statistiken werden auf der Grundlage einer Erhebung bei den Bauunternehmen erhoben. Ein Sofortbericht und ein Big 50 Constructor-Bericht werden am letzten Arbeitstag des Berichtsmonats veröffentlicht. Ein vollständiger Bericht wird um den 10. des nächsten Monats veröffentlicht.

Der Indikator misst den Auftragseingang des öffentlichen Sektors und den des privaten Sektors getrennt. Die erste Gruppe spiegelt das Wohlergehen der Bevölkerung wider und die zweite Gruppe zeigt, wie die Regierung die aktuelle Wirtschaftslage einschätzt.

Bauaufträge stehen in direktem Zusammenhang mit anderen Produktionstätigkeiten (z. B. der Herstellung von Baumaterialien) und der Beschäftigung im Baugewerbe. Darüber hinaus kann ein Anstieg der Zahl der Bauaufträge zu einer verstärkten Nachfrage nach anderen Produkten führen, die von den Käufern neuer Wohnungen benötigt werden, wie z. B. neue Möbel, Geräte usw. Im Allgemeinen deutet der Anstieg der Zahl der Aufträge auf eine günstige wirtschaftliche Situation im Land hin.

Daher könnten sich höhere Werte bei den Bauaufträgen positiv auf die Notierungen des japanischen Yen auswirken.

