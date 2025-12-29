KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Japan, Fertigungsaufträge y/y (Japan Construction Orders y/y)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Sektor:
Geschäft
Niedrig 9.5% 10.6%
-10.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
39.7%
9.5%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Indikator für die japanischen Bauaufträge im Jahresvergleich zeigt eine Veränderung der Zahl der Auftragseingänge im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat. Die Statistiken werden auf der Grundlage einer Erhebung bei den Bauunternehmen erhoben. Ein Sofortbericht und ein Big 50 Constructor-Bericht werden am letzten Arbeitstag des Berichtsmonats veröffentlicht. Ein vollständiger Bericht wird um den 10. des nächsten Monats veröffentlicht.

Der Indikator misst den Auftragseingang des öffentlichen Sektors und den des privaten Sektors getrennt. Die erste Gruppe spiegelt das Wohlergehen der Bevölkerung wider und die zweite Gruppe zeigt, wie die Regierung die aktuelle Wirtschaftslage einschätzt.

Bauaufträge stehen in direktem Zusammenhang mit anderen Produktionstätigkeiten (z. B. der Herstellung von Baumaterialien) und der Beschäftigung im Baugewerbe. Darüber hinaus kann ein Anstieg der Zahl der Bauaufträge zu einer verstärkten Nachfrage nach anderen Produkten führen, die von den Käufern neuer Wohnungen benötigt werden, wie z. B. neue Möbel, Geräte usw. Im Allgemeinen deutet der Anstieg der Zahl der Aufträge auf eine günstige wirtschaftliche Situation im Land hin.

Daher könnten sich höhere Werte bei den Bauaufträgen positiv auf die Notierungen des japanischen Yen auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Fertigungsaufträge y/y (Japan Construction Orders y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
9.5%
10.6%
-10.1%
Okt 2025
-10.1%
-14.0%
34.7%
Sep 2025
34.7%
47.5%
38.9%
Aug 2025
38.9%
2.3%
-19.0%
Jul 2025
-19.0%
8.5%
22.5%
Jun 2025
22.5%
28.8%
14.0%
Mai 2025
14.0%
13.8%
52.7%
Apr 2025
52.7%
12.3%
3.5%
Mär 2025
3.5%
-14.4%
-3.3%
Feb 2025
-3.3%
38.0%
12.2%
Jan 2025
12.2%
11.3%
8.1%
Dez 2024
8.1%
25.0%
-10.2%
Nov 2024
-10.2%
29.3%
44.6%
Okt 2024
44.6%
3.8%
-21.3%
Sep 2024
-21.3%
16.2%
8.7%
Aug 2024
8.7%
41.1%
62.8%
Jul 2024
62.8%
1.8%
-19.7%
Jun 2024
-19.7%
8.2%
2.1%
Mai 2024
2.1%
6.2%
26.4%
Apr 2024
26.4%
5.3%
31.4%
Mär 2024
31.4%
5.3%
-11.0%
Feb 2024
-11.0%
6.2%
9.1%
Jan 2024
9.1%
5.8%
0.4%
Dez 2023
0.4%
17.5%
33.6%
Nov 2023
33.6%
0.3%
4.2%
Okt 2023
4.2%
1.8%
-3.0%
Sep 2023
-3.0%
2.6%
-4.3%
Aug 2023
-4.3%
2.4%
8.7%
Jul 2023
8.7%
2.1%
8.6%
Jun 2023
8.6%
7.6%
4.2%
Mai 2023
4.2%
7.0%
16.2%
Apr 2023
16.2%
3.7%
-4.1%
Mär 2023
-4.1%
11.1%
22.3%
Feb 2023
22.3%
9.8%
-14.0%
Jan 2023
-14.0%
6.8%
8.5%
Dez 2022
8.5%
14.4%
-9.7%
Nov 2022
-9.7%
18.1%
7.9%
Okt 2022
7.9%
8.9%
36.6%
Sep 2022
36.6%
0.5%
17.9%
Aug 2022
17.9%
5.7%
2.8%
Jul 2022
2.8%
8.7%
15.5%
Jun 2022
15.5%
4.2%
19.5%
Mai 2022
30.5%
4.9%
30.5%
Apr 2022
30.5%
5.0%
-21.2%
Mär 2022
-21.2%
8.7%
-2.3%
Feb 2022
-2.3%
5.1%
11.0%
Jan 2022
11.0%
9.8%
4.8%
Dez 2021
4.8%
10.1%
11.6%
Nov 2021
11.6%
4.9%
2.1%
Okt 2021
2.1%
6.7%
27.3%
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen