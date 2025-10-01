TakvimBölümler

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Dışı Görünümü (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Japonya Bankası (Bank of Japan)
Sektör:
İş
Düşük 28 28
27
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
28
28
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Tankan'ın resmi adı "kısa vadeli ekonomik değerlendirme anketi"dir. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür. Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır.

Tankan'ın araştırma öğeleri, iş planlarının fiili ve tahmini maliyetleri, şirketlerdeki iş koşulları, ekonomik ortam, satışlar, gelirler ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere tüm şirket faaliyeti unsurlarıdır. Hesaplama, finans sektörü hariç, önde gelen imalat dışı sektörlerin temsilcilerinin katıldığı ankete dayanır. Ankette hizmet sektörü şirketleri, gelecek çeyrek için ekonomik büyüme hızı ve iş koşullarına ilişkin tahminlerini sunarlar.

Katılımcılar iş ortamını, arz ve talebi, sipariş hacmini, istihdamı, kârı, vergi ve kredi koşullarını vb. değerlendirir. Elektrik ve gaz sektörü, ulaşım ve telekomünikasyon sektörü, toptan ve perakende ticaret sektörü, inşaat sektörü ve gayrimenkul sektörü, imalat dışı sektörler olarak sınıflandırılır.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Dışı Görünümü, Japonya'nın hizmet sektörünün genel sağlığını tanımlayan Japonya ekonomisinin önemli bir göstergesidir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Dışı Görünümü (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3 Q 2025
28
28
27
2 Q 2025
27
27
28
1 Q 2025
28
28
28
4 Q 2024
28
27
28
3 Q 2024
28
26
27
2 Q 2024
27
28
27
1 Q 2024
27
23
27
4 Q 2023
24
22
21
3 Q 2023
21
23
20
2 Q 2023
20
16
15
1 Q 2023
15
8
11
4 Q 2022
11
12
11
3 Q 2022
11
10
13
2 Q 2022
13
12
7
1 Q 2022
7
19
9
4 Q 2021
8
6
3
3 Q 2021
3
-4
3
2 Q 2021
3
-3
-1
1 Q 2021
-1
-17
-6
4 Q 2020
-6
-14
-11
3 Q 2020
-11
-17
-14
2 Q 2020
-14
-49
-1
1 Q 2020
-1
24
18
4 Q 2019
18
11
15
3 Q 2019
15
17
17
2 Q 2019
17
20
20
1 Q 2019
20
18
20
4 Q 2018
20
23
22
3 Q 2018
22
23
21
2 Q 2018
21
21
20
1 Q 2018
20
20
20
4 Q 2017
20
18
19
3 Q 2017
19
18
18
2 Q 2017
18
15
16
1 Q 2017
16
16
4 Q 2016
16
16
3 Q 2016
16
17
2 Q 2016
17
17
1 Q 2016
17
18
4 Q 2015
18
19
3 Q 2015
19
21
2 Q 2015
21
17
1 Q 2015
17
15
4 Q 2014
15
14
3 Q 2014
14
19
2 Q 2014
19
13
1 Q 2014
13
17
4 Q 2013
17
14
3 Q 2013
14
12
2 Q 2013
12
9
12
