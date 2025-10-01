Tankan'ın resmi adı "kısa vadeli ekonomik değerlendirme anketi"dir. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür. Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır.

Tankan'ın araştırma öğeleri, iş planlarının fiili ve tahmini maliyetleri, şirketlerdeki iş koşulları, ekonomik ortam, satışlar, gelirler ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere tüm şirket faaliyeti unsurlarıdır. Hesaplama, finans sektörü hariç, önde gelen imalat dışı sektörlerin temsilcilerinin katıldığı ankete dayanır. Ankette hizmet sektörü şirketleri, gelecek çeyrek için ekonomik büyüme hızı ve iş koşullarına ilişkin tahminlerini sunarlar.

Katılımcılar iş ortamını, arz ve talebi, sipariş hacmini, istihdamı, kârı, vergi ve kredi koşullarını vb. değerlendirir. Elektrik ve gaz sektörü, ulaşım ve telekomünikasyon sektörü, toptan ve perakende ticaret sektörü, inşaat sektörü ve gayrimenkul sektörü, imalat dışı sektörler olarak sınıflandırılır.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Dışı Görünümü, Japonya'nın hizmet sektörünün genel sağlığını tanımlayan Japonya ekonomisinin önemli bir göstergesidir.

