Ekonomik Takvim
Japonya Gıda ve Enerji Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|Orta
|3.3%
|3.5%
|
3.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|3.3%
|
3.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Gıda ve Enerji Harici TÜFE (Yıllık), Japonya'da hanehalkları tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki tüketiciler perspektifinden fiyatların bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini değerlendirir. Hesaplama, hanehalklarının harcamalarını karakterize eden mal ve hizmetleri içerir, vergileri ve sosyal ödemeleri içermez. Gıda ve enerji fiyatları yüksek volatiliteleri nedeniyle endeks hesaplamasına dahil edilmez.
Endeks ülkedeki enflasyonun ve ekonomik gelişmenin değerlendirilmesi için kullanılır.
Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir. TÜFE göstergesi, ülkede hanehalkları tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin perakende fiyatlarındaki değişiklikleri hesaplar. Başka bir deyişle, hanehalkı tüketim yapısı sabittir, yani gösterge, fiyat dalgalanmalarıyla bağlantılı sabit tüketim harcamalarındaki değişiklikleri gösterir.
Endeks hesaplamasında kullanılan her bir kalemin ağırlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstatistik Bürosu tarafından yapılan hanehalkı anketi sonuçlarına dayanır. Hesaplama, İstatistik Bürosu tarafından gerçekleştirilen perakende fiyatlarına ilişkin istatistiksel anketten elde edilen perakende fiyatları kullanılır. Ayrıca endeks, çeşitli ekonomik tedbirlere ve emekli maaşlarının revizyonuna karar verilirken de dikkate alınır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Gıda ve Enerji Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
