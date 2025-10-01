TakvimBölümler

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Dışı Endeksi (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Japonya Bankası (Bank of Japan)
Sektör:
İş
Orta 34 32
34
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
34
34
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Tankan'ın resmi adı "kısa vadeli ekonomik değerlendirme anketi"dir. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür.

BoJ Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Dışı Endeksi, büyük Japon şirketlerinin iş ortamına ve ekonomik duruma ilişkin değerlendirmesini yansıtır. Hesaplama, finans sektörü hariç, önde gelen imalat dışı sektörlerin temsilcilerinin katıldığı ankete dayanır. Katılımcılar iş ortamını, arz ve talebi, sipariş hacmini, istihdamı, kârı, vergi ve kredi koşullarını vb. değerlendirir. Endeks, hizmet sektörünün durumunun değerlendirilmesinde kullanılır.

Japonya Merkez Bankası, hükümet anketlerinden daha güvenilir olduğu düşünülen özel bir anket formu kullanır.

Japonya Merkez Bankası Kısa Vadeli Ekonomik Değerlendirme Anketi (Tankan) tarafından açıklanan endeks, Japonya'nın hizmet sektörünün genel durumunu tanımlayan bir göstergedir. İmalat dışı sektörün sağlığının değerlendirilmesine olanak sağlar. 0'ın üzerindeki değerler koşullarda iyileşmeyi gösterirken, 0'ın altındaki değerler koşullarda kötüleşmeyi gösterir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Dışı Endeksi (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3 Q 2025
34
32
34
2 Q 2025
34
33
35
1 Q 2025
35
30
33
4 Q 2024
33
31
34
3 Q 2024
34
31
33
2 Q 2024
33
35
34
1 Q 2024
34
29
32
4 Q 2023
30
25
27
3 Q 2023
27
22
23
2 Q 2023
23
19
20
1 Q 2023
20
16
19
4 Q 2022
19
13
14
3 Q 2022
14
11
13
2 Q 2022
13
9
9
1 Q 2022
9
5
10
4 Q 2021
9
1
2
3 Q 2021
2
0
1
2 Q 2021
1
-3
-1
1 Q 2021
-1
-6
-5
4 Q 2020
-5
-15
-12
3 Q 2020
-12
-20
-17
2 Q 2020
-17
9
8
1 Q 2020
8
21
20
4 Q 2019
20
22
21
3 Q 2019
21
22
23
2 Q 2019
23
24
21
1 Q 2019
21
24
24
4 Q 2018
24
25
22
3 Q 2018
22
25
24
2 Q 2018
24
22
23
1 Q 2018
23
21
25
4 Q 2017
23
19
23
3 Q 2017
23
19
23
2 Q 2017
23
21
20
1 Q 2017
20
18
4 Q 2016
18
18
3 Q 2016
18
19
2 Q 2016
19
22
1 Q 2016
22
25
4 Q 2015
25
25
3 Q 2015
25
23
2 Q 2015
23
19
1 Q 2015
19
16
4 Q 2014
16
13
3 Q 2014
13
19
2 Q 2014
19
24
1 Q 2014
24
20
4 Q 2013
20
14
3 Q 2013
14
12
2 Q 2013
12
6
12
