Tankan'ın resmi adı "kısa vadeli ekonomik değerlendirme anketi"dir. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür.

BoJ Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Dışı Endeksi, büyük Japon şirketlerinin iş ortamına ve ekonomik duruma ilişkin değerlendirmesini yansıtır. Hesaplama, finans sektörü hariç, önde gelen imalat dışı sektörlerin temsilcilerinin katıldığı ankete dayanır. Katılımcılar iş ortamını, arz ve talebi, sipariş hacmini, istihdamı, kârı, vergi ve kredi koşullarını vb. değerlendirir. Endeks, hizmet sektörünün durumunun değerlendirilmesinde kullanılır.

Japonya Merkez Bankası, hükümet anketlerinden daha güvenilir olduğu düşünülen özel bir anket formu kullanır.

Japonya Merkez Bankası Kısa Vadeli Ekonomik Değerlendirme Anketi (Tankan) tarafından açıklanan endeks, Japonya'nın hizmet sektörünün genel durumunu tanımlayan bir göstergedir. İmalat dışı sektörün sağlığının değerlendirilmesine olanak sağlar. 0'ın üzerindeki değerler koşullarda iyileşmeyi gösterirken, 0'ın altındaki değerler koşullarda kötüleşmeyi gösterir.

