Cari Hesap, söz konusu aydaki mal, hizmet ve faiz ödemelerinin ithalat ve ihracatı arasındaki farkı yansıtır. Şu bileşenleri içerir: net ticaret dengesi (ihracat hacmi eksi ithalat hacmi), net gelir (faiz, temettüler) ve gelen transfer ödemeleri (dış vergiler vb.).

IMF tarafından sağlanan uluslararası ödemeler dengesi standartlarının revizyonuna yanıt olarak Japonya istatistikleri de yeni standartlara geçiş yaptı. En önemli değişikliklerden biri, sermaye harcamalarının artık yatırım satın alımlarını içermesi, ancak önceki Cari Hesap hesaplama yöntemine dahil edilen gelişmekte olan ülkelere yönelik hibeleri içermemesidir.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler: