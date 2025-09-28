Ekonomik Takvim
Japonya Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Japan Current Account n.s.a.)
|Orta
|¥2684.3 B
|¥3219.8 B
|
¥1348.2 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|¥3823.3 B
|
¥2684.3 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Cari Hesap, söz konusu aydaki mal, hizmet ve faiz ödemelerinin ithalat ve ihracatı arasındaki farkı yansıtır. Şu bileşenleri içerir: net ticaret dengesi (ihracat hacmi eksi ithalat hacmi), net gelir (faiz, temettüler) ve gelen transfer ödemeleri (dış vergiler vb.).
IMF tarafından sağlanan uluslararası ödemeler dengesi standartlarının revizyonuna yanıt olarak Japonya istatistikleri de yeni standartlara geçiş yaptı. En önemli değişikliklerden biri, sermaye harcamalarının artık yatırım satın alımlarını içermesi, ancak önceki Cari Hesap hesaplama yöntemine dahil edilen gelişmekte olan ülkelere yönelik hibeleri içermemesidir.
Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Japan Current Account n.s.a.)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın