Japonya Mal Ticaret Dengesi (Japan Goods Trade Balance)

Japonya
JPY, Japon yeni
Maliye Bakanlığı (Ministry of Finance)
Ticaret
Düşük ¥​-189.4 B ¥​-400.5 B
¥​469.6 B
¥​-170.9 B
¥​-189.4 B
Japonya Mal Ticaret Dengesi, söz konusu aydaki mal ihracatı ve ithalatı arasındaki farkı parasal olarak yansıtır. Bir ülke ihraç ettiğinden daha fazla mal ithal ederse, dış ticaret açığı oluşur, tersi durumda ise dış ticaret fazlası vardır.

1980'ler ve 1990'larda Mal Ticaret Dengesi, diğer ülkelere göre büyükçe pozitif (fazla) vermiş ve bu da balon dönemini işaret etmiştir. Japonya bu dönemde dünyanın en büyük ticaret fazlası veren ülkesiydi. Amerika Birleşik Devletlerinin "finansal krizinin" etkileri nedeniyle Japonya da 100 yılda bir meydana geldiği söylenen bir "küresel durgunluk" ile karşı karşıya kalmış ve hem ihracat hem de ithalat keskin bir şekilde düşmüştür.

Japonya'nın ticaret dengesi, Büyük Doğu Japonya Depremi ve Fukushima Daiichi nükleer santral felaketi meydana geldiğinde büyük doğal gaz ithalatı nedeniyle negatife döndü. Japonya'nın ticaret açığı özellikle 2010'ların ilk yarısında fark edilir hale geldi, ancak sonraki yıllarda yenin değer kaybetmesi nedeniyle keskin bir şekilde açık azaldı ve sonrasında değer tekrar pozitife döndü.

Japonya'nın ihracatının ana kalemleri otomobiller ve otomobil parçaları, yarı iletkenler gibi elektronik parçalar ve çeliktir. "Yarı iletkenler ve diğer elektronik bileşenler" ağırlıklı olarak Tayvan, Hong Kong ve Kore gibi Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. Çelik ağırlıklı olarak Çin, Tayland ve Kore'ye ihraç edilmektedir.

Göstergenin yorumlanması ve yen üzerindeki etkisi, ülkenin GSYİH'sına ve mevcut ekonomik koşullara bağlıdır.

"Japonya Mal Ticaret Dengesi (Japan Goods Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tem 2025
¥​-189.4 B
¥​-400.5 B
¥​469.6 B
Haz 2025
¥​469.6 B
¥​1448.3 B
¥​-522.3 B
May 2025
¥​-522.3 B
¥​-1131.8 B
¥​-32.8 B
Nis 2025
¥​-32.8 B
¥​-968.6 B
¥​516.5 B
Mar 2025
¥​516.5 B
¥​1027.3 B
¥​712.9 B
Şub 2025
¥​712.9 B
¥​-2405.4 B
¥​-2937.9 B
Oca 2025
¥​-2937.9 B
¥​-274.2 B
¥​62.3 B
Ara 2024
¥​62.3 B
¥​533.1 B
¥​97.9 B
Kas 2024
¥​97.9 B
¥​-344.7 B
¥​-155.7 B
Eki 2024
¥​-155.7 B
¥​-650.0 B
¥​-315.2 B
Eyl 2024
¥​-315.2 B
¥​419.8 B
¥​-377.9 B
Ağu 2024
¥​-377.9 B
¥​-554.3 B
¥​-482.7 B
Tem 2024
¥​-482.7 B
¥​-365.2 B
¥​556.3 B
Haz 2024
¥​556.3 B
¥​61.6 B
¥​-1108.9 B
May 2024
¥​-1108.9 B
¥​-734.9 B
¥​-661.5 B
Nis 2024
¥​-661.5 B
¥​-77.9 B
¥​491.0 B
Mar 2024
¥​491.0 B
¥​-638.5 B
¥​-280.9 B
Şub 2024
¥​-280.9 B
¥​-121.8 B
¥​-1442.7 B
Oca 2024
¥​-1442.7 B
¥​-961.1 B
¥​115.5 B
Ara 2023
¥​115.5 B
¥​-227.0 B
¥​-724.1 B
Kas 2023
¥​-724.1 B
¥​871.0 B
¥​-472.8 B
Eki 2023
¥​-472.8 B
¥​-507.0 B
¥​341.2 B
Eyl 2023
¥​341.2 B
¥​-592.2 B
¥​-749.5 B
Ağu 2023
¥​-749.5 B
¥​-626.7 B
¥​68.2 B
Tem 2023
¥​68.2 B
¥​707.8 B
¥​328.7 B
Haz 2023
¥​328.7 B
¥​156.3 B
¥​-1186.7 B
May 2023
¥​-1186.7 B
¥​-1271.2 B
¥​-113.1 B
Nis 2023
¥​-113.1 B
¥​-1748.0 B
¥​-454.4 B
Mar 2023
¥​-454.4 B
¥​-1397.1 B
¥​-604.1 B
Şub 2023
¥​-604.1 B
¥​-2314.2 B
¥​-3181.8 B
Oca 2023
¥​-3181.8 B
¥​-1734.3 B
¥​-1225.6 B
Ara 2022
¥​-1225.6 B
¥​-1814.6 B
¥​-1537.8 B
Kas 2022
¥​-1537.8 B
¥​-2110.9 B
¥​-1875.4 B
Eki 2022
¥​-1875.4 B
¥​-1626.2 B
¥​-1759.7 B
Eyl 2022
¥​-1759.7 B
¥​-1405.1 B
¥​-2490.6 B
Ağu 2022
¥​-2490.6 B
¥​-1318.5 B
¥​-1212.2 B
Tem 2022
¥​-1212.2 B
¥​-994.8 B
¥​-1114.0 B
Haz 2022
¥​-1114.0 B
¥​-760.2 B
¥​-1951.2 B
May 2022
¥​-1951.2 B
¥​-726.6 B
¥​-688.4 B
Nis 2022
¥​-688.4 B
¥​-622.9 B
¥​-166.1 B
Mar 2022
¥​-166.1 B
¥​-342.0 B
¥​-176.8 B
Şub 2022
¥​-176.8 B
¥​-612.4 B
¥​-1604.3 B
Oca 2022
¥​-1604.3 B
¥​130.6 B
¥​-318.7 B
Ara 2021
¥​-318.7 B
¥​480.9 B
¥​-431.3 B
Kas 2021
¥​-431.3 B
¥​421.9 B
¥​166.7 B
Eki 2021
¥​166.7 B
¥​382.0 B
¥​-229.9 B
Eyl 2021
¥​-229.9 B
¥​689.9 B
¥​-372.4 B
Ağu 2021
¥​-372.4 B
¥​628.4 B
¥​622.3 B
Tem 2021
¥​622.3 B
¥​428.3 B
¥​648.5 B
Haz 2021
¥​648.5 B
¥​706.5 B
¥​2.0 B
