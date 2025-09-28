Japonya Mal Ticaret Dengesi, söz konusu aydaki mal ihracatı ve ithalatı arasındaki farkı parasal olarak yansıtır. Bir ülke ihraç ettiğinden daha fazla mal ithal ederse, dış ticaret açığı oluşur, tersi durumda ise dış ticaret fazlası vardır.

1980'ler ve 1990'larda Mal Ticaret Dengesi, diğer ülkelere göre büyükçe pozitif (fazla) vermiş ve bu da balon dönemini işaret etmiştir. Japonya bu dönemde dünyanın en büyük ticaret fazlası veren ülkesiydi. Amerika Birleşik Devletlerinin "finansal krizinin" etkileri nedeniyle Japonya da 100 yılda bir meydana geldiği söylenen bir "küresel durgunluk" ile karşı karşıya kalmış ve hem ihracat hem de ithalat keskin bir şekilde düşmüştür.

Japonya'nın ticaret dengesi, Büyük Doğu Japonya Depremi ve Fukushima Daiichi nükleer santral felaketi meydana geldiğinde büyük doğal gaz ithalatı nedeniyle negatife döndü. Japonya'nın ticaret açığı özellikle 2010'ların ilk yarısında fark edilir hale geldi, ancak sonraki yıllarda yenin değer kaybetmesi nedeniyle keskin bir şekilde açık azaldı ve sonrasında değer tekrar pozitife döndü.

Japonya'nın ihracatının ana kalemleri otomobiller ve otomobil parçaları, yarı iletkenler gibi elektronik parçalar ve çeliktir. "Yarı iletkenler ve diğer elektronik bileşenler" ağırlıklı olarak Tayvan, Hong Kong ve Kore gibi Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. Çelik ağırlıklı olarak Çin, Tayland ve Kore'ye ihraç edilmektedir.

Göstergenin yorumlanması ve yen üzerindeki etkisi, ülkenin GSYİH'sına ve mevcut ekonomik koşullara bağlıdır.

Son değerler: