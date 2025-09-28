Japonya Uluslararası Rezervler, Japonya'nın döviz ve altın rezervlerinin, IMF rezerv pozisyonlarının ve özel çekme haklarının toplam değeridir. Döviz kuru politikalarını yürütmek, bir kriz sırasında finansal piyasalara likidite sağlamak ve dış borcu finanse etmek için hükümet veya merkez bankası tarafından kontrol edilen yabancı para birimlerindeki fonları yansıtır. Bunlar finansal varlıklardır.

Japonya Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Japonya Merkez Bankasının kontrolünde olan uluslararası rezervlerin ilk kez Şubat 2008 sonunda 1 trilyon doları aşarak rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. O zamandan beri rezervler büyümeye devam ediyor.

Şu anda, bu miktarın yaklaşık 130 trilyon yen olduğu ve Japonya'nın GSYİH'sının (nominal gayrisafi yurt içi hasılasının) %20'sine denk geldiği tahmin ediliyor. Japonya'nın döviz rezervleri uluslararası açıdan da yüksektir, Çin'den sonra tüm ülkeler arasında en büyük ikinci miktardır.

Dış Rezervlerdeki artış veya düşüşün yen fiyatları üzerindeki etkisi dolaylıdır. Genel olarak, döviz rezervlerinin artışı, BoJ'un belirli enflasyonist hedeflerine bağlı olarak yeni desteklemek veya baskı altına almak için bir tedbir aracı olarak hizmet edebilir.

Son değerler: