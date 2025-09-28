Ekonomik Takvim
Japonya Kişisel Tüketim (Çeyreklik) (Japan Private Consumption q/q)
|Düşük
|0.4%
|0.2%
|
0.2%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.1%
|
0.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kişisel Tüketim (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki hanehalklarının toplam nihai tüketiminin bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Tüketim, hanehalkı harcamalarına eşit kabul edilir. Veriler, Japon Bakanlar Kuruluna bağlı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından toplanır ve yayınlanır.
Hesaplama, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler, giyim, kiralar, rutin ev bakımı, sağlık, telekomünikasyon hizmetleri, eğlence vb. gibi kişisel tüketimin her alanını kapsar. Aynı zamanda dayanıklı malları da (otomobiller gibi) içerir, ancak hanehalklarının konut satın alımlarını içermez (bu tür satın alımlar hanehalkı yatırım istatistiklerine dahil edilir). Endeks, ekonomik büyümenin ve tüketici iyimserliğinin bir göstergesi olarak görülür.
Kişisel tüketim, devlet harcamalarını, tüm şirketlerin maliyetlerini ve net ihracatı da içeren Japonya'nın GSYİH hesaplamasının ana bileşenidir. Kişisel tüketim, Japonya'nın toplam GSYİH'sının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturur.
Kişisel tüketimdeki değişim, söz konusu çeyrekte ülkenin GSYİH'sındaki değişimin tahmin edilmesine olanak sağlar. Ayrıca, GSYİH artışının ekonomi üzerinde olumlu bir etkisi olduğundan, GSYİH'nın bir parçası olan özel tüketimin artması da yen fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Kişisel Tüketim (Çeyreklik) (Japan Private Consumption q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
