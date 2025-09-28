BoJ Kırpılmış Ortalama Çekirdek TÜFE (Yıllık), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Mevsimsel dalgalanmalara veya devlet düzenlemelerine oldukça duyarlı olan gıda ve enerji dışı TÜFE, tüketici fiyatlarının en güvenilir yansıması olarak kabul edilir.

Bu, çekirdek enflasyonu değerlendirmeye yönelik alternatif yaklaşımlardan biridir. Son derece değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutmanın yanı sıra, hesaplama, tüketici sepetinin en küçük fiyat değişikliği aralığına sahip unsurlarının %10'unu ve en büyük fiyat değişikliği aralığına sahip unsurlarının %10'unu hariç tutar. Daha sonra kalan sepet kullanılarak tüketici enflasyonu hesaplanır.

Böyle bir "kırpma"nın mantığı, bazen belirli mal veya hizmetlerin fiyatlarındaki değişikliklerin çok büyük veya çok küçük olabilmesi ve bunun da sonuçta ortaya çıkan ortalama enflasyon değerini etkilemesidir. İlgili fiyat değişiklikleri ortaya çıkan enflasyon değerlerini bozabilir. Örneğin, yüksek volatiliteye sahip kalemlerin büyük ağırlıkları varsa, bu durum ortalama değerlerde de yüksek volatiliteye yol açabilir. Bu nedenle, bu tür kalemler hesaplanan örneklemden hariç tutulur.

Hesaplama, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen perakende fiyatlarına ilişkin istatistiksel anketten elde edilen perakende fiyatları kullanılır. İstatistiklerin toplanması, Ağustos 1946'dan beri yürütülmektedir. Aynı zamanda, genel istatistikler Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi olarak da adlandırılır. Kesilmiş TÜFE, orta vadeli tüketici fiyatları enflasyon eğilimini değerlendirmek için en uygun endeks olarak kabul edilir.

Endeks değerinin beklenen değerden daha yüksek olması genellikle JPY fiyatları için olumlu olarak kabul edilir (çünkü BoJ enflasyonla mücadele etmek için faiz oranları artırabilir ve bu da yabancı yatırımı çekebilir).

