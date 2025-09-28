Japonya Merkez Bankası M3 Para Stoku (Yıllık), ülke ekonomisinde dolaşan tüm para miktarını yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki miktar verisinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

M3 para stoku, işletmelerin ve bireylerin ödeme yapmak için kullanabilecekleri nakit ve diğer likit varlıkları, mevduat kuruluşlarındaki mevduatları ve vadeli mevduatları içerir. Hesaplamanın bireyler, mali olmayan kuruluşlar, yerel yönetimler ve belediye işletmeleri tarafından tutulan para miktarının tamamını kapsaması amaçlanır. Hesaplama, merkezi hükümet, mevduat kuruluşları, sigorta şirketleri, kamu finans kuruluşları, banka ve sigorta holding şirketleri ile yerleşik olmayanlar tarafından tutulan mevduatları vb. içermez.

Para stoku yapısı sürekli değişmektedir. Yani, örneğin, nakit payı azalmaktadır.

M3 Para Stoku, ülkedeki enflasyonu karakterize eder. Aşırı para arzı artışı potansiyel olarak enflasyona neden olabilir, bu da dolaşımdaki para artışını sıkılaştırmak amacıyla hükümetin faiz oranlarının artışına izin vereceğine dair korkular yaratabilir. Bu faiz oranlarındaki artış sonuç olarak gelecekte fiyatların düşmesine yol açacaktır. Japonya'da, Japonya Merkez Bankasının Japon yeninin hacmini artırma kararları, birçok Japon para biriktirme eğiliminde olduğundan ve özellikle yaşlılar "Tansu Yokin" olarak adlandırılan nakit biriktirmeyi tercih ettiğinden, enflasyona yol açmayabilir.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması JPY için olumlu olarak değerlendirilir, ancak bu ilişki güvenilir olarak kabul edilmez.

Son değerler: