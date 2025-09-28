Ekonomik Takvim
Japonya Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Japan Adjusted Current Account)
|Orta
|¥1882.8 B
|¥2549.7 B
|
¥2397.9 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|¥2429.0 B
|
¥1882.8 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış), söz konusu aydaki mal, hizmet ve faiz ödemelerinin ithalat ve ihracatı arasındaki farkı gösterir. Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır.
Yurt içinde üretilen malları satın almak ve yurt içi borçların faiz ödemelerini yapmak için yabancı sakinler yen satın almak zorundadır.
Cari Hesap, mal, hizmet ve faiz ödemelerinin ithalatı ve ihracatı arasındaki fark olarak hesaplanır. İhracat istatistikleri Japonya'nın ekonomik büyümesini yansıtır. İthalat değeri de iç talebi gösterir. Endeks örneklemi, ticaret dengesi endeksi örneklemiyle aynıdır.
Endeks artışı yen fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Japan Adjusted Current Account)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
