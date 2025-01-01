BoJ Para Politikası Toplantısı Tutanakları yılda 8 kez BoJ toplantılarından sonra yayınlanır ve ülkedeki finansal ve ekonomik koşullara ilişkin özetin yanı sıra BoJ kurul üyelerinin toplantı tutanaklarını içerir. Analistler genellikle bir sonraki toplantı için para politikasında sıkılaşma/gevşeme işaretlerini aramak ve tartışmaların ve görüşlerin niteliğini incelemek için tutanakların yayınlanmasını yakından takip ederler. Tutanaklar içeriğine bağlı olarak Japon yeni fiyatları üzerinde kısa vadeli bir etki oluşabilir.

Para Politikası Toplantısı Tutanakları, Japonya Merkez Bankasının bir ay önce gerçekleştirdiği politika belirleme toplantısının detaylı anlatımıdır. Faiz oranlarına ilişkin kararı etkileyen ekonomik koşulların ayrıntılarını sağlar.

Japonya Merkez Bankası, para politikası kararlarına ilişkin toplantı tutanaklarını onaylandıktan üç iş günü sonra yayınlar.