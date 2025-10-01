Tankan'ın resmi adı "kısa vadeli ekonomik değerlendirme anketi"dir. "Tankan" kelimesi hem Japonya'da hem de yurt dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür. Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır. Gösterge, Japonya'daki yatırım ortamını değerlendirmek için kullanılır.

Tankan'ın araştırma öğeleri, iş planlarının fiili ve tahmini maliyetleri, şirketlerdeki iş koşulları, ekonomik ortam, satışlar, gelirler ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere tüm şirket faaliyeti unsurlarıdır.

BoJ Tankan Büyük Şirketlerin Tüm Sanayilerdeki Sermaye Harcamaları, mali yıl için bankacılık sektörü hariç Japonya ekonomisinin tüm sektörlerindeki harcama tahminini yansıtır. Endeks, her üç ayda bir yayınlanır. Hesaplama, sermayesi 1 milyar yen veya daha fazla olan şirketlerin katıldığı ankete dayanır.

Endeks, anket katılımcıları tarafından sağlanan verilere dayalı olarak ilgili çeyreğin perspektifinden yıllık projeksiyon olarak hesaplanır. Endekste artış Japonya yeni fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Japonya'da Mali Yıl, Nisan ayından bir sonraki yılın Mart ayına kadar olan dönemdir. Anket katılımcıları, bir sonraki mali yılın başlangıcından önceki Mart anketinden başlayarak her çeyrekte bir Mali Yıl için tahmin değerlerini sunarlar.

