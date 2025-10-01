Ekonomik Takvim
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin Tüm Sanayilerdeki Sermaye Harcamaları (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large All Industry Capex)
|Orta
|12.5%
|11.6%
|
11.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|12.3%
|
12.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Tankan'ın resmi adı "kısa vadeli ekonomik değerlendirme anketi"dir. "Tankan" kelimesi hem Japonya'da hem de yurt dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür. Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır. Gösterge, Japonya'daki yatırım ortamını değerlendirmek için kullanılır.
Tankan'ın araştırma öğeleri, iş planlarının fiili ve tahmini maliyetleri, şirketlerdeki iş koşulları, ekonomik ortam, satışlar, gelirler ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere tüm şirket faaliyeti unsurlarıdır.
BoJ Tankan Büyük Şirketlerin Tüm Sanayilerdeki Sermaye Harcamaları, mali yıl için bankacılık sektörü hariç Japonya ekonomisinin tüm sektörlerindeki harcama tahminini yansıtır. Endeks, her üç ayda bir yayınlanır. Hesaplama, sermayesi 1 milyar yen veya daha fazla olan şirketlerin katıldığı ankete dayanır.
Endeks, anket katılımcıları tarafından sağlanan verilere dayalı olarak ilgili çeyreğin perspektifinden yıllık projeksiyon olarak hesaplanır. Endekste artış Japonya yeni fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Japonya'da Mali Yıl, Nisan ayından bir sonraki yılın Mart ayına kadar olan dönemdir. Anket katılımcıları, bir sonraki mali yılın başlangıcından önceki Mart anketinden başlayarak her çeyrekte bir Mali Yıl için tahmin değerlerini sunarlar.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin Tüm Sanayilerdeki Sermaye Harcamaları (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large All Industry Capex)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın