Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Gelecek Koşullar) (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Kabine Ofisi (Cabinet Office)
Sektör:
Para
Düşük 47.5
47.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
46.9
47.5
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Gelecek Koşullar), şirket çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen anket temelinde hesaplanır. Anket katılımcıları ülke ekonomisine ilişkin gelecek üç aya ait beklentilerini sunar. Anket, hanehalklarının ve şirketlerin faaliyetlerinin ve ülkedeki genel istihdamın nasıl değişeceği hakkında sorular içerir. Ankete 2.000'den fazla şirket çalışanı katılır.

Daha hızlı ve daha doğru bir resim elde etmek adına Bakanlar Kurulu, her bölge için özel bir "Bölgesel Araştırma Kuruluşu" ve elde edilen verileri toplamak ve analiz etmek için "Koordinatör Araştırma Kuruluşu" tayin eder.

Anket 11 bölgeyi kapsar: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu ve Okinawa. Ve, büyük mağazalar, süpermarketler, bakkallar, taksiler vb. gibi perakende ve eğlence sektörlerinde çalışan kişileri içerir. Katılımcılardan mevcut ve gelecekteki ekonomik duruma ilişkin soruları beş puanlık bir ölçekte yanıtlamaları istenir. Daha sonra cevaplara dayalı olarak endeks hesaplanır.

Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Gelecek Koşullar), Japonya'daki orta vadeli ekonomik eğilimlerin değerlendirilmesi için önemli bir göstergedir. Endeks değerinin 50'nin üzerinde olması durumunda ekonominin mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler olumlu olarak değerlendirilir. Endeks değeri 50 veya daha az ise ekonominin mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler olumsuz olarak değerlendirilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Gelecek Koşullar) (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
47.5
48.1
47.3
Tem 2025
47.3
47.0
45.9
Haz 2025
45.9
46.0
44.8
May 2025
44.8
42.9
42.7
Nis 2025
42.7
44.7
45.2
Mar 2025
45.2
46.0
46.6
Şub 2025
46.6
48.2
48.0
Oca 2025
48.0
50.0
49.4
Ara 2024
48.8
48.9
49.4
Kas 2024
49.4
47.1
48.3
Eki 2024
48.3
48.8
49.7
Eyl 2024
49.7
50.3
50.3
Ağu 2024
50.3
48.7
48.3
Tem 2024
48.3
47.8
47.9
Haz 2024
47.9
45.8
46.3
May 2024
46.3
48.1
48.5
Nis 2024
48.5
51.4
51.2
Mar 2024
51.2
53.4
53.0
Şub 2024
53.0
52.8
52.5
Oca 2024
52.5
49.4
50.4
Ara 2023
49.1
49.0
49.4
Kas 2023
49.4
49.1
48.4
Eki 2023
48.4
50.6
49.5
Eyl 2023
49.5
52.9
51.4
Ağu 2023
51.4
53.6
54.1
Tem 2023
54.1
53.8
52.8
Haz 2023
52.8
55.3
54.4
May 2023
54.4
55.1
55.7
Nis 2023
55.7
52.6
54.1
Mar 2023
54.1
50.2
50.8
Şub 2023
50.8
48.3
49.3
Oca 2023
49.3
46.2
46.8
Ara 2022
47.0
45.8
45.1
Kas 2022
45.1
47.9
46.4
Eki 2022
46.4
49.4
49.2
Eyl 2022
49.2
46.2
49.4
Ağu 2022
49.4
45.3
42.8
Tem 2022
42.8
50.2
47.6
Haz 2022
47.6
51.6
52.5
May 2022
52.5
50.4
50.3
Nis 2022
50.3
47.4
50.1
Mar 2022
50.1
43.5
44.4
Şub 2022
44.4
46.0
42.5
Oca 2022
42.5
51.6
50.3
Ara 2021
49.4
55.7
53.4
Kas 2021
53.4
57.3
57.5
Eki 2021
57.5
50.4
56.6
Eyl 2021
56.6
45.8
43.7
Ağu 2021
43.7
50.5
48.4
Tem 2021
47.7
50.2
52.4
