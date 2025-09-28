Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Gelecek Koşullar), şirket çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen anket temelinde hesaplanır. Anket katılımcıları ülke ekonomisine ilişkin gelecek üç aya ait beklentilerini sunar. Anket, hanehalklarının ve şirketlerin faaliyetlerinin ve ülkedeki genel istihdamın nasıl değişeceği hakkında sorular içerir. Ankete 2.000'den fazla şirket çalışanı katılır.

Daha hızlı ve daha doğru bir resim elde etmek adına Bakanlar Kurulu, her bölge için özel bir "Bölgesel Araştırma Kuruluşu" ve elde edilen verileri toplamak ve analiz etmek için "Koordinatör Araştırma Kuruluşu" tayin eder.

Anket 11 bölgeyi kapsar: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu ve Okinawa. Ve, büyük mağazalar, süpermarketler, bakkallar, taksiler vb. gibi perakende ve eğlence sektörlerinde çalışan kişileri içerir. Katılımcılardan mevcut ve gelecekteki ekonomik duruma ilişkin soruları beş puanlık bir ölçekte yanıtlamaları istenir. Daha sonra cevaplara dayalı olarak endeks hesaplanır.

Japonya Ekonomi Gözlemcileri Endeksi (Gelecek Koşullar), Japonya'daki orta vadeli ekonomik eğilimlerin değerlendirilmesi için önemli bir göstergedir. Endeks değerinin 50'nin üzerinde olması durumunda ekonominin mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler olumlu olarak değerlendirilir. Endeks değeri 50 veya daha az ise ekonominin mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler olumsuz olarak değerlendirilir.

Son değerler: