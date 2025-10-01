Ekonomik Takvim
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Küçük Şirketlerin Tüm Sanayilerdeki Sermaye Harcamaları (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)
|Düşük
|-2.3%
|-2.9%
|
-5.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|8.1%
|
-2.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
BoJ Tankan Küçük Şirketlerin Tüm Sanayilerdeki Sermaye Harcamaları, mali yıl için bankacılık sektörü hariç Japonya ekonomisinin tüm sektörlerindeki harcama tahminini yansıtır. Endeks, her üç ayda bir yayınlanır. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür.
Küçük şirket tanımı şu şekildedir: toptan satış durumunda, sermaye 100 milyon yenden azdır ve şirketin yüzden az çalışanı vardır; imalat ve diğer durumlarda, sermaye 300 milyon yenden azdır ve çalışan sayısı üç yüz kişiden azdır.
Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır.
Gösterge, Japonya'daki yatırım ortamını değerlendirmek için kullanılır. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.
Ekonomik toparlanma döneminde, şirket karları zemininde önemli sermaye harcamaları yapıldı. Ancak olağan gelir ve nakit akımları arasındaki ilişki açısından toparlanma dönemindeki sermaye harcamalarına bakıldığında geçmişe göre daha temkinli davranılmaktadır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Küçük Şirketlerin Tüm Sanayilerdeki Sermaye Harcamaları (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
