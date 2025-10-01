BoJ Tankan Küçük Şirketlerin Tüm Sanayilerdeki Sermaye Harcamaları, mali yıl için bankacılık sektörü hariç Japonya ekonomisinin tüm sektörlerindeki harcama tahminini yansıtır. Endeks, her üç ayda bir yayınlanır. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür.

Küçük şirket tanımı şu şekildedir: toptan satış durumunda, sermaye 100 milyon yenden azdır ve şirketin yüzden az çalışanı vardır; imalat ve diğer durumlarda, sermaye 300 milyon yenden azdır ve çalışan sayısı üç yüz kişiden azdır.

Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır.

Gösterge, Japonya'daki yatırım ortamını değerlendirmek için kullanılır. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Ekonomik toparlanma döneminde, şirket karları zemininde önemli sermaye harcamaları yapıldı. Ancak olağan gelir ve nakit akımları arasındaki ilişki açısından toparlanma dönemindeki sermaye harcamalarına bakıldığında geçmişe göre daha temkinli davranılmaktadır.

