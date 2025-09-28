GSYİH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) Fiyat Endeksi (Deflatör) (Yıllık), söz konusu çeyrekteki ülkede üretilen tüm malların nihai fiyatlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır. Tüketici fiyat endeksinden farklı olarak, GSYİH deflatörü ithalat fiyatlarını hesaba katmaz. Veriler, ait olduğu dönemden iki ay sonra yayınlanır.

GSYİH, ülke ekonomisinin gücünün sayısal bir göstergesidir. GSYİH açısından dünya ülkeleri sıralamasında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer almaktadır.

GSYİH Fiyat Endeksi, enflasyonist baskının ana göstergesi olarak kabul edilir ve Japonya'daki bankalar tarafından enflasyonu değerlendirmek adına kullanılır. Bu endeks, fiyat dalgalanmalarını göz ardı eden nominal GSYİH'nın, fiyat dalgalanmalarını içeren reel GSYİH'ya oranı olduğundan, GSYİH Fiyat Endeksi, fiyatlardaki dalgalanmaların oranını da temsil eder.

Nominal GSYİH ve reel GSYİH aynı olduğunda, fiyat dalgalanması baz yıldaki dalgalanmayı geçmez. Nominal GSYİH değerleri reel GSYİH'yı aştığında, nihai enflasyon değerinin baz yılın üzerinde olması beklenebilir ve bu da daha fiyatların yükselmesine yol açacaktır. Tersi durumda fiyatlar düşebilir ve deflasyon meydana gelebilir.

