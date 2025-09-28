Ekonomik Takvim
Japonya Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (Yıllık) (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)
|Orta
|3.0%
|3.0%
|
3.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.8%
|
3.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
GSYİH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) Fiyat Endeksi (Deflatör) (Yıllık), söz konusu çeyrekteki ülkede üretilen tüm malların nihai fiyatlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır. Tüketici fiyat endeksinden farklı olarak, GSYİH deflatörü ithalat fiyatlarını hesaba katmaz. Veriler, ait olduğu dönemden iki ay sonra yayınlanır.
GSYİH, ülke ekonomisinin gücünün sayısal bir göstergesidir. GSYİH açısından dünya ülkeleri sıralamasında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer almaktadır.
GSYİH Fiyat Endeksi, enflasyonist baskının ana göstergesi olarak kabul edilir ve Japonya'daki bankalar tarafından enflasyonu değerlendirmek adına kullanılır. Bu endeks, fiyat dalgalanmalarını göz ardı eden nominal GSYİH'nın, fiyat dalgalanmalarını içeren reel GSYİH'ya oranı olduğundan, GSYİH Fiyat Endeksi, fiyatlardaki dalgalanmaların oranını da temsil eder.
Nominal GSYİH ve reel GSYİH aynı olduğunda, fiyat dalgalanması baz yıldaki dalgalanmayı geçmez. Nominal GSYİH değerleri reel GSYİH'yı aştığında, nihai enflasyon değerinin baz yılın üzerinde olması beklenebilir ve bu da daha fiyatların yükselmesine yol açacaktır. Tersi durumda fiyatlar düşebilir ve deflasyon meydana gelebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (Yıllık) (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
