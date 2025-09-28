Ortalama Ücret (Yıllık), söz konusu aydaki ülkedeki tam zamanlı çalışan başına ortalama gelirin (vergiler hariç) bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Hesaplama, fazla mesai ödemelerini ve ikramiyeleri içerir, ancak temettülerden ve finansal varlıklardan elde edilen gelirleri içermez.

Ortalama ücrette artış, ekonomide genişlemeyi gösterir. Endeks, ülkedeki enflasyonu değerlendirmek için kullanılır. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Ekonomik toparlanmaya rağmen, Japonya'da çalışanların ücretleri çok az değişmiştir. Japonya'da şirketler iç rezervleri tutmaya devam ettiği için bu sosyal bir sorundur. Buna ek olarak, geçmişte çoğu insanın geliri benzer olduğu için Japonya uzun zamandır orta sınıf bir toplum olarak adlandırılıyordu. Ancak 2000'li yıllardan bu yana gelir uçurumu genişledi. Dolayısıyla ücretlerin dağılımı iki tepeli bir grafik haline geldi.

Asgari ücret bölgeye göre değişmektedir, ancak çoğu durumda saatte 1,000 yen/saat civarındadır. Ek olarak, fazla mesai söz konusu olduğunda, fazla mesai ücreti Japonya'da genellikle adil bir şekilde ödenmez, ancak bu duruma rağmen Japonlar greve gitmemektedir veya iş değiştirmemektedir. Kanun, ücretlerin artırıldığından sonra düşürülmesini zorlaştırdığından, çalışanlara dağıtılan kârlar genellikle ikramiyeler şeklinde ödenir.

Son değerler: