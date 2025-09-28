TakvimBölümler

Japonya Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) (Japan Core Machinery Orders y/y)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Kabine Ofisi (Cabinet Office)
Sektör:
İş
Düşük 4.9% 2.8%
7.6%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
2.4%
4.9%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Japonya Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık), söz konusu aydaki Japon Makine şirketleri tarafından alınan toplam yeni sipariş miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Gemi inşa ve enerji kompleksi işletmeleri, ürünlerine yönelik siparişlerin yüksek volatilitesi nedeniyle hesaplamanın dışında tutulur.

Gösterge, ülkedeki yatırımın ve sanayi üretiminin önemli bir göstergesidir. Makinenin üreticiden sipariş edildiği aşamada veriler kaydedildiğinden, gösterge, sermaye harcamalarındaki eğilimin anlaşılmasına olanak tanır.

Çekirdek Makine Siparişleri göstergesindeki dalgalanmanın, fiili sermaye yatırımından altı ila dokuz ay önce olduğu kabul edilir. Gösterge, dayanıklı mallara ve üretim araçlarına yönelik iç talepteki artışı gösterir.

  Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması JPY için olumlu olarak değerlendirilir. Gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY için negatif olarak değerlendirilir. Ancak, aylık harekette önemli sıçramalar olabileceğinden, analiz yapılırken gösterge değerleri üçer aylık dönemler şeklinde dikkate alınmalıdır.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) (Japan Core Machinery Orders y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
4.9%
2.8%
7.6%
Haz 2025
7.6%
6.5%
4.4%
May 2025
4.4%
4.2%
6.6%
Nis 2025
6.6%
2.8%
8.4%
Mar 2025
8.4%
3.9%
1.5%
Şub 2025
1.5%
0.1%
4.4%
Oca 2025
4.4%
4.0%
4.3%
Ara 2024
4.3%
2.8%
10.3%
Kas 2024
10.3%
1.4%
5.6%
Eki 2024
5.6%
-0.6%
-4.8%
Eyl 2024
-4.8%
4.5%
-3.4%
Ağu 2024
-3.4%
6.8%
8.7%
Tem 2024
8.7%
4.3%
-1.7%
Haz 2024
-1.7%
2.7%
10.8%
May 2024
10.8%
1.7%
0.7%
Nis 2024
0.7%
-1.8%
2.7%
Mar 2024
2.7%
-2.3%
-1.8%
Şub 2024
-1.8%
-3.9%
-10.9%
Oca 2024
-10.9%
-4.4%
-0.7%
Ara 2023
-0.7%
-5.4%
-5.0%
Kas 2023
-5.0%
-6.4%
-2.2%
Eki 2023
-2.2%
-4.9%
-2.2%
Eyl 2023
-2.2%
-10.4%
-7.7%
Ağu 2023
-7.7%
-9.6%
-13.0%
Tem 2023
-13.0%
-7.3%
-5.8%
Haz 2023
-5.8%
-7.4%
-8.7%
May 2023
-8.7%
-4.7%
-5.9%
Nis 2023
-5.9%
3.1%
-3.5%
Mar 2023
-3.5%
7.2%
9.8%
Şub 2023
9.8%
-1.1%
4.5%
Oca 2023
4.5%
-5.2%
-6.6%
Ara 2022
-6.6%
0.9%
-3.7%
Kas 2022
-3.7%
5.1%
0.4%
Eki 2022
0.4%
8.5%
2.9%
Eyl 2022
2.9%
9.4%
9.7%
Ağu 2022
9.7%
9.2%
12.8%
Tem 2022
12.8%
7.0%
6.5%
Haz 2022
6.5%
13.2%
7.4%
May 2022
7.4%
14.1%
19.0%
Nis 2022
19.0%
6.0%
7.6%
Mar 2022
7.6%
4.7%
4.3%
Şub 2022
4.3%
5.1%
5.1%
Oca 2022
5.1%
8.3%
5.1%
Ara 2021
5.1%
7.4%
11.6%
Kas 2021
11.6%
7.7%
2.9%
Eki 2021
2.9%
13.3%
12.5%
Eyl 2021
12.5%
15.7%
17.0%
Ağu 2021
17.0%
13.8%
11.1%
Tem 2021
11.1%
11.3%
18.6%
Haz 2021
18.6%
4.0%
12.2%
1234
Kod