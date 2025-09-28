Ekonomik Takvim
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi (Yıllık) (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)
|Düşük
|2.7%
|3.1%
|
2.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.8%
|
2.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi (CSPI), işletmeler arasındaki hizmet ticaretindeki enflasyon oranını yansıtır. Endeks, hizmet sektörünün şirketler arasındaki arz ve talep eğilimini gösterir.
Endeks değeri, söz konusu aydaki yurt içinde üretilen hizmetlerin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimidir. Endeks, ülkedeki enflasyon oranını ve hizmet sektörünün gelişimini karakterize eder.
Japonya Merkez Bankası tarafından önceden bu endeks yerine toptan satış fiyat endeksi yayınlanıyordu, bu, enflasyon endeksini temsil ediyordu, ancak hizmet fiyatlarındaki değişimi hiçbir şekilde yansıtamıyordu. Hizmet sektörünün ekonomideki payındaki artışa yanıt olarak, Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi oluşturuldu, böylece işletmeler arasındaki hizmet fiyatlarındaki değişimin değerlendirilmesi mümkün hale geldi.
Reklam maliyetleri, iletişim maliyetleri ve bilgisayar vb. gibi kiralama ödemeleri, ücretlerdeki (maaşlardaki) eğilimlerle yakından ilişkilidir. Endeksin, ücretlerdeki artışla bağlantılı olarak maliyetlerde/enflasyonda olası artışı gösterdiği kabul edilir. Endeks değeri ne kadar yüksek olursa, enflasyon üzerindeki etki o kadar güçlü olur.
"Japonya Merkez Bankası (BoJ) Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi (Yıllık) (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
