Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi (CSPI), işletmeler arasındaki hizmet ticaretindeki enflasyon oranını yansıtır. Endeks, hizmet sektörünün şirketler arasındaki arz ve talep eğilimini gösterir.

Endeks değeri, söz konusu aydaki yurt içinde üretilen hizmetlerin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimidir. Endeks, ülkedeki enflasyon oranını ve hizmet sektörünün gelişimini karakterize eder.

Japonya Merkez Bankası tarafından önceden bu endeks yerine toptan satış fiyat endeksi yayınlanıyordu, bu, enflasyon endeksini temsil ediyordu, ancak hizmet fiyatlarındaki değişimi hiçbir şekilde yansıtamıyordu. Hizmet sektörünün ekonomideki payındaki artışa yanıt olarak, Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi oluşturuldu, böylece işletmeler arasındaki hizmet fiyatlarındaki değişimin değerlendirilmesi mümkün hale geldi.

Reklam maliyetleri, iletişim maliyetleri ve bilgisayar vb. gibi kiralama ödemeleri, ücretlerdeki (maaşlardaki) eğilimlerle yakından ilişkilidir. Endeksin, ücretlerdeki artışla bağlantılı olarak maliyetlerde/enflasyonda olası artışı gösterdiği kabul edilir. Endeks değeri ne kadar yüksek olursa, enflasyon üzerindeki etki o kadar güçlü olur.

