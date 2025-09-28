Japonya 10 Yıllık Devlet Tahvili (JGB) İhalesi, 10 yıllık devlet tahvillerinin satışına ilişkin verileri yansıtır. Hükümetler, borç almak için tahvil (hazine) ihraç eder. Devlet tahvilinin getirisi, yatırımcının tahvili vade sonuna kadar tüm süre boyunca elinde tutması durumunda elde edeceği gelirdir.

Japon tahvilleri, tamamen ülke hükümeti tarafından desteklenmeleri nedeniyle düşük riskli ve oldukça likit varlık olarak kabul edilir. Japonya, ülkenin borcunu devlet tahvilleriyle öder. Şu anda borç, 1000 trilyon yenin üzerindedir, bu, dünyanın en yüksek kamu borcudur.

Japonya'da bazı yatırımcılar eskiden devlet tahvili alırlardı ancak şimdi finansal istikrarsızlık nedeniyle alımlarda düşüş vardır. Bu nedenle hükümet, halkı küçük miktarlarda devlet tahvili almaya çağırmaktadır.

Getirideki dalgalanmalar, devlet borç durumunun bir göstergesi olarak hizmet eder ve yen faiz oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. Takvimde görüntülenen değerler, ihraç edilen JGB'nin getirisini yansıtır.

JGB'lerin vadeleri 50 yıla kadardır. Devlet, mevcut borcu yeniden finanse etmek ve/veya sermaye yaratmak için harcanacak miktarın vergilerden elde edilen gelirler sonrasındaki kalan boşluğunu kapatmak adına gerekli miktarda tahviller ihraç eder. JGB tahvilinin getirisi, yatırımcının menkul kıymeti vade sonuna kadar tüm süre boyunca elinde tutması durumunda elde edeceği getiriyi temsil eder. İhaledeki tüm katılımcılar, kabul edilen en yüksek teklifteki oranı alırlar.

Getirideki dalgalanmalar, devlet borç durumunun bir göstergesi olduğundan yakından izlenmelidir. Yatırımcılar, ihaledeki ortalama oranı, aynı menkul kıymetin önceki ihalelerdeki oranı ile karşılaştırırlar.

