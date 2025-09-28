Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Japonya'da üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerinin bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Hesaplama, kişisel tüketimi, devlet harcamalarını, tüm şirketlerin maliyetlerini ve ülkenin net ihracatını dikkate alır. Japonya'nın GSYİH hesaplaması, devlet hizmetleri ve özel konut kiralama ücretleri gibi piyasa dışı hizmetleri de içerir. Ancak, gönüllülük veya ücretsiz ev işleri gibi ücretsiz faaliyetleri içermez.

GSYİH açısından dünya ülkeleri sıralamasında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Japonya'nın GSYİH'sı 1990'ların sonlarından beri düşüş göstermektedir. Bu düşüş, düşük reel büyüme hızı ve tam deflasyondan kaynaklanmaktadır. Son yıllarda Japonya'da GSYİH artsa dahi ekonomik büyümenin hissedilemeyeceği varsayımı vardır.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ekonomik faaliyeti geniş ölçüde yansıtır ve ülke ekonomisinin durumunu belirlemek adına önemli bir göstergedir. Çeyreklik GSYİH'da dalgalanmalar genellikle ekonomik büyümeyi gösterir. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler: