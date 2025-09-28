TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Japonya Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Kabine Ofisi (Cabinet Office)
Sektör:
GSYİH
Yüksek 0.5% 0.3%
0.3%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
1.1%
0.5%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Japonya'da üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerinin bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Hesaplama, kişisel tüketimi, devlet harcamalarını, tüm şirketlerin maliyetlerini ve ülkenin net ihracatını dikkate alır. Japonya'nın GSYİH hesaplaması, devlet hizmetleri ve özel konut kiralama ücretleri gibi piyasa dışı hizmetleri de içerir. Ancak, gönüllülük veya ücretsiz ev işleri gibi ücretsiz faaliyetleri içermez.

GSYİH açısından dünya ülkeleri sıralamasında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Japonya'nın GSYİH'sı 1990'ların sonlarından beri düşüş göstermektedir. Bu düşüş, düşük reel büyüme hızı ve tam deflasyondan kaynaklanmaktadır. Son yıllarda Japonya'da GSYİH artsa dahi ekonomik büyümenin hissedilemeyeceği varsayımı vardır.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ekonomik faaliyeti geniş ölçüde yansıtır ve ülke ekonomisinin durumunu belirlemek adına önemli bir göstergedir. Çeyreklik GSYİH'da dalgalanmalar genellikle ekonomik büyümeyi gösterir. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
0.5%
0.3%
0.3%
2 Q 2025 başlangıç
0.3%
0.1%
0.1%
1 Q 2025
0.0%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2025 başlangıç
-0.2%
0.3%
0.6%
4 Q 2024
0.6%
0.7%
0.7%
4 Q 2024 başlangıç
0.7%
0.4%
0.4%
3 Q 2024
0.3%
0.2%
0.2%
3 Q 2024 başlangıç
0.2%
0.4%
0.5%
2 Q 2024
0.7%
0.8%
0.8%
2 Q 2024 başlangıç
0.8%
0.0%
-0.6%
1 Q 2024
-0.5%
-0.5%
-0.5%
1 Q 2024 başlangıç
-0.5%
-0.4%
0.0%
4 Q 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2023 başlangıç
-0.1%
0.0%
-0.8%
3 Q 2023
-0.7%
-0.5%
-0.5%
3 Q 2023 başlangıç
-0.5%
-0.2%
1.1%
2 Q 2023
1.2%
1.5%
1.5%
2 Q 2023 başlangıç
1.5%
-0.3%
0.9%
1 Q 2023
0.7%
0.4%
0.4%
1 Q 2023 başlangıç
0.4%
0.0%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
0.2%
0.2%
4 Q 2022 başlangıç
0.2%
0.6%
-0.3%
3 Q 2022
-0.2%
-0.3%
-0.3%
3 Q 2022 başlangıç
-0.3%
0.7%
1.1%
2 Q 2022
0.9%
0.5%
0.5%
2 Q 2022 başlangıç
0.5%
0.4%
0.0%
1 Q 2022
-0.1%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2022 başlangıç
-0.2%
-0.3%
0.9%
4 Q 2021
1.1%
1.3%
1.3%
4 Q 2021 başlangıç
1.3%
-0.4%
-0.7%
3 Q 2021
-0.9%
-0.8%
-0.8%
3 Q 2021 başlangıç
-0.8%
-1.0%
0.4%
2 Q 2021
0.5%
0.3%
0.3%
2 Q 2021 başlangıç
0.3%
-2.5%
-0.9%
1 Q 2021
-1.0%
-1.3%
-1.3%
1 Q 2021 başlangıç
-1.3%
-1.0%
2.8%
4 Q 2020
2.8%
3.0%
3.0%
4 Q 2020 başlangıç
3.0%
7.8%
5.3%
3 Q 2020
5.3%
5.0%
5.0%
3 Q 2020 başlangıç
5.0%
-8.9%
-8.2%
2 Q 2020
-7.9%
-7.8%
-7.8%
2 Q 2020 başlangıç
-7.8%
-0.1%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-1.1%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-0.9%
-0.9%
1 Q 2020 başlangıç
-0.9%
-0.4%
-1.9%
4 Q 2019
-1.8%
-1.6%
-1.6%
4 Q 2019 başlangıç
-1.6%
-0.1%
0.1%
3 Q 2019
0.4%
0.1%
0.1%
3 Q 2019 başlangıç
0.1%
0.3%
0.4%
2 Q 2019
0.3%
0.4%
0.4%
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod