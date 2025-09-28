BoJ Kurumsal Mallar Fiyat Endeksi (Aylık), söz konusu aydaki yurt içinde üretilen ürünlerin fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Endeks, Ocak 2003'ten itibaren hesaplanmaktadır. Önceden, toptan satış fiyat endeksi olarak adlandırılıyordu.

Japonya Merkez Bankası bir hükümet yönetim organı olmamasına rağmen, para politikası idari bir kategori olarak kabul edilir ve Bağımsız Yönetim Kurulu hükümlerine göre yürütülür. Bu nedenle, anket verilerinin hükümet tarafından sağlanan verilerden daha güvenilir olduğu düşünülür.

Kurumsal Mallar Fiyat Endeksi (CGPI), Japonya'da şirketler tarafından satın alınan ürünlerin satış fiyatlarındaki değişimi hesaplar. Aynı zamanda, üreticinin perspektifinden Japonya'daki yerel enflasyondaki dalgalanmaları yansıtır ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ilişkilidir. Endeks, imal edilmiş malları, tarımı, ormancılığı, balıkçılığı, mineralleri, elektriği, şehir gazını ve suyu kapsar.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Son değerler: