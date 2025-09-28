Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış), Japonya'da hanehalkları tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki tüketiciler perspektifinden fiyatların bir önceki aya göre değişimini değerlendirir. Hesaplama, hanehalklarının harcamalarını karakterize eden mal ve hizmetleri içerir, vergileri ve sosyal ödemeleri içermez. Endeks, ülkedeki enflasyonu değerlendirmek için kullanılır.

Özellikle belirli meyve ve sebze türleri olmak üzere bazı mal ve hizmetlerin fiyatları, genellikle döngüsel bir yapıya sahip olan gözle görülür mevsimsel dalgalanmalara uğrar. Mevsimsel etkilerden kaçınmak ve aydan aya etkin bir TÜFE karşılaştırması sağlamak adına mevsimsel olarak ayarlama uygulanır.

Endeks hesaplamasında kullanılan her bir kalemin ağırlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstatistik Bürosu tarafından yapılan hanehalkı anketi sonuçlarına dayanır. Hesaplama, İçişleri Bakanlığı ve İstatistik Bürosu tarafından gerçekleştirilen perakende fiyatlarına ilişkin istatistiksel anketten elde edilen perakende fiyatları kullanılır.

Genel olarak TÜFE, satın alma eğilimlerindeki ve enflasyondaki değişimi ölçmenin önemli bir yoludur. Ulusal para birimi üzerindeki etkisi her iki yöne de olabilir: genel olarak, tüketici fiyat endeksindeki artış, faiz oranlarında da artışa neden olabilir, bu da ulusal para biriminin güçlenmesine yol açabilir. Ancak durgunlukta TÜFE'deki artış daha şiddetli şekilde ekonomik gerilemeye ve ulusal para biriminde düşüşe yol açabilir.

Normal ekonomik gelişme koşullarında, gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması yen fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir. Ayrıca endeks, çeşitli ekonomik tedbirlere ve emekli maaşlarının revizyonuna karar verilirken de dikkate alınır.

Son değerler: