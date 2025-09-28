Ekonomik Takvim
Japonya Kapasite Kullanım Oranı (Japan Capacity Utilization Rate)
|Düşük
|-1.1%
|-0.3%
|
-1.8%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.6%
|
-1.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kapasite Kullanım Oranı, halihazırda kullanılan üretim kapasitesinin yüzdesini gösterir. Bu, imal edilmiş mallara olan talebin ve üretim artışının bir göstergesidir.
Kullanılan kapasite %80'den az ise üretim azalmış olarak kabul edilir. Göstergenin artışı enflasyonist baskıları ve ekonomik büyümeyi teşvik eder. Çoğu durumda, kullanım oranı istikrarlı bir şekilde %80'in üzerindeyse, göstergenin yükselmeye devam etmesi muhtemeldir.
Kapasite kullanımı, ekipman üretim kapasitesinin ne kadarının şirket veya ülke tarafından fiilen kullanıldığını gösteren bir ekonomi ve yönetim muhasebesi kavramıdır. Bu nedenle gösterge, ekipmanın tam kullanımıyla üretilebilecek potansiyel üretim hacmine kıyasla kurulu ekipman kullanılarak "fiilen" üretilene (fiili üretim) atıfta bulunur.
Endeks değeri, belirli bir iş günü sayısı, ekipman ve işgücü standardı ile standart koşullar altında üretilebilecek maksimum üretim hacmi olarak tanımlanır.
Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir. Bununla birlikte, Japon yeni, yurt içi göstergelerden ziyade dış göstergelerden daha fazla etkilenme eğilimindedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Kapasite Kullanım Oranı (Japan Capacity Utilization Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
