Kapasite Kullanım Oranı, halihazırda kullanılan üretim kapasitesinin yüzdesini gösterir. Bu, imal edilmiş mallara olan talebin ve üretim artışının bir göstergesidir.

Kullanılan kapasite %80'den az ise üretim azalmış olarak kabul edilir. Göstergenin artışı enflasyonist baskıları ve ekonomik büyümeyi teşvik eder. Çoğu durumda, kullanım oranı istikrarlı bir şekilde %80'in üzerindeyse, göstergenin yükselmeye devam etmesi muhtemeldir.

Kapasite kullanımı, ekipman üretim kapasitesinin ne kadarının şirket veya ülke tarafından fiilen kullanıldığını gösteren bir ekonomi ve yönetim muhasebesi kavramıdır. Bu nedenle gösterge, ekipmanın tam kullanımıyla üretilebilecek potansiyel üretim hacmine kıyasla kurulu ekipman kullanılarak "fiilen" üretilene (fiili üretim) atıfta bulunur.

Endeks değeri, belirli bir iş günü sayısı, ekipman ve işgücü standardı ile standart koşullar altında üretilebilecek maksimum üretim hacmi olarak tanımlanır.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir. Bununla birlikte, Japon yeni, yurt içi göstergelerden ziyade dış göstergelerden daha fazla etkilenme eğilimindedir.

Son değerler: