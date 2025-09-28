TakvimBölümler

Japonya İthalat Hacmi (Yıllık) (Japan Imports y/y)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Japonya Gümrükleri (Japan Customs)
Sektör:
Ticaret
Düşük -5.2% 0.1%
-7.4%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.3%
-5.2%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Japonya İthalat Hacmi (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmet ithalat hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. İthalat bilgileri, Japonya'nın dış ticaret faaliyetini ve ülkedeki ithal mallara olan talebi değerlendirmek için kullanılır.

Amerika Birleşik Devletlerinin "finansal krizinin" etkileri nedeniyle Japonya da 100 yılda bir meydana geldiği söylenen bir "küresel durgunluk" ile karşı karşıya kalmış ve hem ihracat hem de ithalat keskin bir şekilde düşmüştür.

Japonya'nın ithalatının ana kalemleri ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), giysi ve aksesuarlar, ilaçlar, telekomünikasyon ekipmanları, yarı iletkenler ve diğer elektronik bileşenlerdir. Otomobiller, gemiler, uçaklar için yakıt ve fabrikalar için elektrik olarak kullanılan ham petrol, ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerinden ithal edilmektedir. Elektrik ve şehir gazı üretiminin hammaddesi olan LNG, ağırlıklı olarak Avustralya, Malezya, Katar, Rusya vb. ülkelerden ithal edilmektedir. Giyim, çoğunlukla Çin dahil olmak üzere Asya'dan ithal edilmektedir. Bakır, kurşun ve alüminyum gibi demir dışı metaller Şili, Endonezya, Avustralya, Filipinler, Kanada, Peru vb ülkelerden ithal edilmektedir. Soya fasulyesi ve buğday, büyük ölçüde Brezilya, Kanada ve Avustralya'dan ithal edilmektedir. Yeşil sebzeler, pirinç, süt vb. yurt içinde üretilmektedir.

İthalat genellikle enerji ve endüstriyel hammaddeleri içermektedir, bu tür ithalatın artma olasılığı çok daha düşüktür.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya İthalat Hacmi (Yıllık) (Japan Imports y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-5.2%
0.1%
-7.4%
Tem 2025
-7.5%
-0.1%
0.3%
Haz 2025
0.2%
-0.4%
-7.7%
May 2025
-7.7%
-0.7%
-2.2%
Nis 2025
-2.2%
-2.2%
1.8%
Mar 2025
2.0%
10.8%
-0.7%
Şub 2025
-0.7%
22.9%
16.2%
Oca 2025
16.7%
-1.2%
1.7%
Ara 2024
1.8%
-7.5%
-3.8%
Kas 2024
-3.8%
1.7%
0.4%
Eki 2024
0.4%
6.8%
1.8%
Eyl 2024
2.1%
11.2%
2.3%
Ağu 2024
2.3%
13.8%
16.6%
Tem 2024
16.6%
10.5%
3.2%
Haz 2024
3.2%
11.3%
9.5%
May 2024
9.5%
9.6%
8.3%
Nis 2024
8.3%
-1.4%
-5.1%
Mar 2024
-4.9%
0.5%
0.5%
Şub 2024
0.5%
-4.0%
-9.8%
Oca 2024
-9.6%
-4.6%
-6.9%
Ara 2023
-6.8%
-10.0%
-11.9%
Kas 2023
-11.9%
-14.4%
-12.5%
Eki 2023
-12.5%
-17.6%
-16.6%
Eyl 2023
-16.3%
-21.5%
-17.7%
Ağu 2023
-17.8%
-19.8%
-13.6%
Tem 2023
-13.5%
-13.7%
-12.9%
Haz 2023
-12.9%
-13.7%
-9.8%
May 2023
-9.9%
-7.5%
-2.3%
Nis 2023
-2.3%
-1.4%
7.3%
Mar 2023
7.3%
-5.9%
8.3%
Şub 2023
8.3%
-0.4%
17.5%
Oca 2023
17.8%
13.6%
20.7%
Ara 2022
20.6%
28.3%
30.3%
Kas 2022
30.3%
52.2%
53.5%
Eki 2022
53.5%
47.2%
45.7%
Eyl 2022
45.9%
55.0%
49.9%
Ağu 2022
49.9%
51.5%
47.2%
Tem 2022
47.2%
37.7%
46.1%
Haz 2022
46.1%
33.4%
48.9%
May 2022
48.9%
26.3%
28.3%
Nis 2022
28.2%
25.8%
31.2%
Mar 2022
31.2%
35.3%
34.1%
Şub 2022
34.0%
37.3%
38.7%
Oca 2022
39.6%
26.8%
41.1%
Ara 2021
41.1%
30.4%
43.8%
Kas 2021
43.8%
36.7%
26.7%
Eki 2021
26.7%
45.3%
38.2%
Eyl 2021
38.6%
44.5%
44.7%
Ağu 2021
44.7%
38.9%
28.5%
Tem 2021
28.5%
34.4%
32.7%
1234
