Ekonomik Takvim
Japonya İthalat Hacmi (Yıllık) (Japan Imports y/y)
|Düşük
|-5.2%
|0.1%
|
-7.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.3%
|
-5.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Japonya İthalat Hacmi (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmet ithalat hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. İthalat bilgileri, Japonya'nın dış ticaret faaliyetini ve ülkedeki ithal mallara olan talebi değerlendirmek için kullanılır.
Amerika Birleşik Devletlerinin "finansal krizinin" etkileri nedeniyle Japonya da 100 yılda bir meydana geldiği söylenen bir "küresel durgunluk" ile karşı karşıya kalmış ve hem ihracat hem de ithalat keskin bir şekilde düşmüştür.
Japonya'nın ithalatının ana kalemleri ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), giysi ve aksesuarlar, ilaçlar, telekomünikasyon ekipmanları, yarı iletkenler ve diğer elektronik bileşenlerdir. Otomobiller, gemiler, uçaklar için yakıt ve fabrikalar için elektrik olarak kullanılan ham petrol, ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerinden ithal edilmektedir. Elektrik ve şehir gazı üretiminin hammaddesi olan LNG, ağırlıklı olarak Avustralya, Malezya, Katar, Rusya vb. ülkelerden ithal edilmektedir. Giyim, çoğunlukla Çin dahil olmak üzere Asya'dan ithal edilmektedir. Bakır, kurşun ve alüminyum gibi demir dışı metaller Şili, Endonezya, Avustralya, Filipinler, Kanada, Peru vb ülkelerden ithal edilmektedir. Soya fasulyesi ve buğday, büyük ölçüde Brezilya, Kanada ve Avustralya'dan ithal edilmektedir. Yeşil sebzeler, pirinç, süt vb. yurt içinde üretilmektedir.
İthalat genellikle enerji ve endüstriyel hammaddeleri içermektedir, bu tür ithalatın artma olasılığı çok daha düşüktür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya İthalat Hacmi (Yıllık) (Japan Imports y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
