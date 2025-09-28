Ekonomik Takvim
Japonya Net İhracatın Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) Katkısı (Çeyreklik) (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Orta
|0.3%
|0.3%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.7%
|
0.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Japonya'nın GSYİH'sı, kişisel tüketim, devlet harcamaları, tüm şirketlerin maliyetleri ve net ihracat (mal ve hizmet ihracatı) vb. çeşitli bileşenler temelinde hesaplanır. Net İhracatın GSYİH'ya Katkısı (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki bu GSYİH bileşeninin önceki çeyreğe göre yüzde olarak değişimini yansıtır.
Net ihracat, ülkenin ihracatı ile ithalatı arasındaki fark olarak hesaplanır ve ülke ekonomisinin büyümesine katkısı, net ihracat artışının GSYİH artışına oranı olarak hesaplanır.
Japonya ihracat hacmi açısından dünyada dördüncü sırada yer alır, bu nedenle ülkenin ihracat hacmi GSYİH dinamiklerini etkiler. Pozitif net ihracat değeri GSYİH'yı artırırken, negatif değer de GSYİH'yı azaltır. Analistler, net ihracata ilişkin verilere dayanarak, söz konusu çeyrek için GSYİH'daki değişiklikleri tahmin edebilir.
GSYİH artışının ekonomi üzerinde olumlu bir etkisi olduğundan, net ihracatın GSYİH'ya katkısının artması da yen fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Net İhracatın Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) Katkısı (Çeyreklik) (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın