Japonya'nın GSYİH'sı, kişisel tüketim, devlet harcamaları, tüm şirketlerin maliyetleri ve net ihracat (mal ve hizmet ihracatı) vb. çeşitli bileşenler temelinde hesaplanır. Net İhracatın GSYİH'ya Katkısı (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki bu GSYİH bileşeninin önceki çeyreğe göre yüzde olarak değişimini yansıtır.

Net ihracat, ülkenin ihracatı ile ithalatı arasındaki fark olarak hesaplanır ve ülke ekonomisinin büyümesine katkısı, net ihracat artışının GSYİH artışına oranı olarak hesaplanır.

Japonya ihracat hacmi açısından dünyada dördüncü sırada yer alır, bu nedenle ülkenin ihracat hacmi GSYİH dinamiklerini etkiler. Pozitif net ihracat değeri GSYİH'yı artırırken, negatif değer de GSYİH'yı azaltır. Analistler, net ihracata ilişkin verilere dayanarak, söz konusu çeyrek için GSYİH'daki değişiklikleri tahmin edebilir.

GSYİH artışının ekonomi üzerinde olumlu bir etkisi olduğundan, net ihracatın GSYİH'ya katkısının artması da yen fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: