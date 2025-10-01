TakvimBölümler

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Görünümü (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Japonya Bankası (Bank of Japan)
Sektör:
İş
Orta 12 12
12
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
12
12
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Tankan'ın resmi adı "kısa vadeli ekonomik değerlendirme anketi"dir. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür. Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır.

Tankan'ın araştırma öğeleri, iş planlarının fiili ve tahmini maliyetleri, şirketlerdeki iş koşulları, ekonomik ortam, satışlar, gelirler ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere tüm şirket faaliyeti unsurlarıdır.

BoJ Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Görünümü, sanayi şirketlerinin gelecek çeyrek için ekonomik büyüme hızı ve iş koşullarına ilişkin tahminlerini yansıtır. Veriler, önde gelen sanayi temsilcilerinin katıldığı ankete dayanır. Sorular iş ortamı, arz ve talep, stok seviyeleri, üretim hacimleri, istihdam, finansal durum, kâr, vergi ve kredi koşulları ve ürün fiyatlarındaki değişikliklerle ilgilidir.

Japonya Merkez Bankası Kısa Vadeli Ekonomik Değerlendirme Anketi (Tankan) tarafından açıklanan endeks, başta imalat sanayi olmak üzere büyük işletmelerin iş koşullarını tanımlayan Japonya ekonomisinin önemli bir göstergesidir.

0'ın üzerindeki değerler koşullarda iyileşmeyi gösterirken, 0'ın altındaki değerler koşullarda kötüleşmeyi gösterir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Japonya Merkez Bankası (BoJ) Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Görünümü (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3 Q 2025
12
12
12
2 Q 2025
12
12
12
1 Q 2025
12
13
13
4 Q 2024
13
14
14
3 Q 2024
14
11
14
2 Q 2024
14
9
10
1 Q 2024
10
4
8
4 Q 2023
8
10
10
3 Q 2023
10
8
9
2 Q 2023
9
-3
3
1 Q 2023
3
2
6
4 Q 2022
6
10
9
3 Q 2022
9
8
10
2 Q 2022
10
3
9
1 Q 2022
9
13
13
4 Q 2021
13
19
14
3 Q 2021
14
14
13
2 Q 2021
13
4
4
1 Q 2021
4
4
-8
4 Q 2020
-8
-12
-17
3 Q 2020
-17
-32
-27
2 Q 2020
-27
-15
-11
1 Q 2020
-11
-1
0
4 Q 2019
0
-1
2
3 Q 2019
2
9
7
2 Q 2019
7
5
8
1 Q 2019
8
11
15
4 Q 2018
15
16
19
3 Q 2018
19
20
21
2 Q 2018
21
18
20
1 Q 2018
20
16
21
4 Q 2017
19
23
19
3 Q 2017
19
4
15
2 Q 2017
15
5
11
1 Q 2017
11
8
4 Q 2016
8
6
3 Q 2016
6
6
2 Q 2016
6
3
1 Q 2016
3
7
4 Q 2015
7
10
3 Q 2015
10
16
2 Q 2015
16
10
1 Q 2015
10
9
4 Q 2014
9
13
3 Q 2014
13
15
2 Q 2014
15
8
1 Q 2014
8
14
4 Q 2013
14
11
3 Q 2013
11
10
2 Q 2013
10
-1
12
