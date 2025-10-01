Tankan'ın resmi adı "kısa vadeli ekonomik değerlendirme anketi"dir. Bu, Japonya Merkez Bankası tarafından İstatistik Yasasına dayalı olarak yürütülen istatistiksel bir ankettir. Ülke genelinde şirketlerdeki eğilimleri belirlemeyi amaçlar ve anket sonucunda ortaya çıkan veriler para politikasındaki değişiklikleri belirlemek adına bir araç görevi görür. Üç ayda bir gerçekleştirilir ve ülke çapında yaklaşık 10.000 şirket ankete katılır.

Tankan'ın araştırma öğeleri, iş planlarının fiili ve tahmini maliyetleri, şirketlerdeki iş koşulları, ekonomik ortam, satışlar, gelirler ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere tüm şirket faaliyeti unsurlarıdır.

BoJ Tankan Büyük Şirketlerin İmalat Görünümü, sanayi şirketlerinin gelecek çeyrek için ekonomik büyüme hızı ve iş koşullarına ilişkin tahminlerini yansıtır. Veriler, önde gelen sanayi temsilcilerinin katıldığı ankete dayanır. Sorular iş ortamı, arz ve talep, stok seviyeleri, üretim hacimleri, istihdam, finansal durum, kâr, vergi ve kredi koşulları ve ürün fiyatlarındaki değişikliklerle ilgilidir.

Japonya Merkez Bankası Kısa Vadeli Ekonomik Değerlendirme Anketi (Tankan) tarafından açıklanan endeks, başta imalat sanayi olmak üzere büyük işletmelerin iş koşullarını tanımlayan Japonya ekonomisinin önemli bir göstergesidir.

0'ın üzerindeki değerler koşullarda iyileşmeyi gösterirken, 0'ın altındaki değerler koşullarda kötüleşmeyi gösterir.

