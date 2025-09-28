Ekonomik Takvim
Japonya Ticaret Dengesi (Japan Trade Balance)
|Orta
|¥-242.5 B
|¥-84.0 B
|
¥-118.4 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|¥178.3 B
|
¥-242.5 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Japonya Ticaret Dengesi, ülkenin ihracat hacmi ve ithalat hacmi arasındaki farktır. Ticaret dengesi, söz konusu dönemdeki ihracat hacmi ve ithalat hacmi arasındaki fark olarak hesaplanır. Pozitif değer, ticaret fazlası olduğunu gösterirken, negatif değer, ticaret açığı olduğu anlamına gelir. Pozitif değer, ithal edilenden daha fazla mal ve hizmetin ihraç edildiğini gösterir.
Japonya petrol üretmemektedir, bu nedenle enerjisinin çoğu petrol üreten ülkelere bağlıdır. Japonya'da başka enerji türleri de mevcuttur: hidro, jeotermal, rüzgar ve nükleer, ancak bu türler termal enerjiye kıyasla çok daha küçük bir oranını oluşturmaktadır. Bu nedenle, ülkenin ticaret dengesi üzerinde büyük etkisi olan büyük miktarlarda petrol ithal etmesi gerekir.
Petrol fiyatlarında yaşanan keskin yükselişler sırasında, Japonya'nın ticaret dengesi açık vermiştir, ancak genel eğilim olumludur. Bunun nedeni, ülkenin katma değeri yüksek imal edilmiş mallar ihraç etmesi, ithalatın ise genel olarak enerji ve endüstriyel hammaddeleri içermesi ve bu tür ithalatın hacminde artış olasılığının çok daha düşük olmasıdır.
Ticaret Dengesi raporunun sonuçlarının Japon yeni üzerindeki etkisi belirsizdir, bir dizi başka ekonomik göstergenin içeriğine bağlıdır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Ticaret Dengesi (Japan Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
