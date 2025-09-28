Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık), Tokyo bölgesindeki hanehalklarının satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki tüketiciler perspektifinden fiyatların bir önceki aya göre değişimini değerlendirir. Hesaplama, hanehalklarının harcamalarını karakterize eden mal ve hizmetleri içerir, vergileri ve sosyal ödemeleri içermez.

Özellikle belirli meyve ve sebze türleri olmak üzere bazı mal ve hizmetlerin fiyatları, genellikle döngüsel bir yapıya sahip olan gözle görülür mevsimsel dalgalanmalara uğrar. Mevsimsel etkilerden kaçınmak ve aydan aya etkin bir TÜFE karşılaştırması sağlamak adına mevsimsel olarak ayarlama uygulanır.

Tokyo TÜFE, ulusal TÜFE'den daha önce yayınlanır ve ülkedeki enflasyonun ön tahmini olarak hizmet eder.

Hesaplama, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen perakende fiyatlarına ilişkin istatistiksel anketten elde edilen perakende fiyatları kullanılır. İstatistiklerin toplanması, Ağustos 1946'dan beri yürütülmektedir. Bununla birlikte, genel istatistikler, "Tokyo Büyükşehir Bölgesi TÜFE" gibi tek bölge fiyat endeksi aksine ulusal çapta veriyi ifade etmek üzere "Tüketici Fiyat Endeksi" olarak adlandırılır.

Tokyo çok büyük bir şehirdir ve fiyatlar genellikle diğer bölgelere göre daha yüksektir. Özellikle, kiraların diğer alanlardan birkaç kat daha yüksek olduğu yerler var ve bu da tüketimin baskılanmasına yol açmaktadır. Ancak ortalama gelir de fazla olduğu için tüketim durumu illaki azalacak olarak değerlendirilemez.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Son değerler: